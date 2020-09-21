Жена Влада Ямы покрасовалась в смелом топе с сеточкой

Жена известного украинского хореографа Влада Ямы, лилия, предстала во всей красе на пляже

Звезда Инстаграма обладает красивыми стройными формами, которые достойны только восхищения, сообщает Politeka.net. Девушка опубликовала жаркие фото, сделанные у Розового озере.

Лилия позировала в черном топе с пикантной сеточкой и мини-шортах.

Наряд идеально подчеркнул формы звезды, а также оголил стройные длинные ножки.

Красотка продемонстрировала идеальную фигуру с самых выгодных ракурсов. Видно, что красотке нравится здесь находиться, она улыбалась в камеру.

«РОЗОВОЕ ОЗЕРО» возле с.Приозёрное ✌️ во время нашего приезда оказалось не совсем розовым. 😁… Местные жители посоветовали в следующий раз приезжать в начале лета, когда оно действительно фантастически розовое”, – написала звезда.

Лилия рассказала что сейчас тут планируют развить туризм.

“Здесь же стоят палатки, где можно купить уже расфасованную розовую соль, черную, голубую, зелёную глину. Мы всё купили.😅 Буду пробовать, потом расскажу.✌️😉 Свекрови взяли чёрную глину, она хорошо лечит суставы. Напишите, кто прочувствовал на себе силу лечебных глин розового озера? Какой эффект? Интересно 🤔”, – написала жена Ямы.

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: politeka.net