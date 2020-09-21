До чого може призвести сидячий спосіб життя: від діабету до скорочення життя

Тривале сидіння змінює процес вироблення інсуліну.

«Сидяча хвороба»: це метаболічний синдром і проблеми, пов’язані із сидячим способом життя. Сидіння не є природним для людей: наші тіла створені для того, щоб рухатися. Люди, які малоактивні протягом дня, загалом сидять 13 годин на день і сплять протягом 8 годин. Це означає, пише epochtimes, що протягом 21 години на день вони не рухаються.

Останнім часом сидячий спосіб життя стали порівнювати з курінням за тією шкодою для здоров’я, якої він завдає.

1. Скорочення життя

Вчені виявили, що люди, які сидять більшу частину дня, мають меншу тривалість життя. Це стосується навіть тих, хто щодня тренується. Під час дослідження American Cancer Society’s Cancer ll було встановлено, що серед жінок, які сиділи більше 6 годин протягом дня у вільний час, смертність була на 37% вищою, ніж серед жінок, які сиділи протягом 3 годин або менше. У чоловіків же ймовірність смерті підвищується на 18%.

2. Проблеми із серцем

Занадто тривале сидіння може негативно вплинути на серце. Дослідники виявили, що у людей, які сидять більшу частину дня, підвищується ризик розвитку серцевих захворювань. Під час дослідження у чоловіків, які сиділи 5 годин на день, на 34% частіше розвивалася серцева недостатність, ніж у чоловіків, які сиділи кожного дня 2 години або менше. Інше дослідження, проведене Національним інститутом охорони здоров’я, показало, що жінки, які сиділи більше 10 годин на день, мали значно вищий ризик серцево-судинних захворювань (інсульт, серцевий напад або серцева недостатність) порівняно із жінками, які сиділи 5 годин на день .

3. Зведення нанівець усіх старань у спортзалі

Ви не уявляєте свого життя без тренажерного залу? Це дає позитивний результат, але тільки в тому випадку, якщо ви сидите не більше 7 годин щодня. Дослідження показують, що навіть ті, хто проводить у спортзалі 7 годин на тиждень, але сидять по 7 годин щодня, відчувають негативні наслідки малоактивного способу життя.

4. Погіршення пам’яті

Занадто тривале сидіння негативно впливає на роботу мозку, знижує когнітивні здібності та може викликати деменцію.

5. Підвищення ризику розвитку діабету

Тривале сидіння змінює процес вироблення інсуліну. Дослідження показало, що у людей, які вели переважно сидячий спосіб життя, із більшою ймовірністю з’являвся діабет 2 типу та метаболічний синдром, порівняно з тими, у кого було більш активне життя. Протягом тривалих періодів сидіння м’язи використовуються дуже мало і згоряє набагато менше енергії. При цьому порушується обмін речовин і регулювання рівня цукру у крові.

6. Поява тромбів

Довге перебування у нерухомому стані може призвести до утворення тромбу у венах. У сидячому положенні, коли ноги рухаються не часто і знаходяться під кутом, сила кровотоку бореться із гравітацією. Це може призвести до утворення тромбів. Вони можуть «плавати» венами і зрештою залишитися в легенях.

7. Підвищення кров’яного тиску

Існує зв’язок між сидінням протягом тривалих періодів часу та підвищеним кров’яним тиском. Особливий вплив здійснюють погана постава і неправильне положення шиї і спини. Тривале сидіння призводить до стиснення і викривлення шийних хребців, що може викликати підвищення артеріального тиску.

8. Проблеми із хребтом

Сидіння протягом довгого періоду часу може призвести до напруження м’язів і болю у спині. Із часом стиснення дисків хребта може стати причиною хронічного болю.

9. Рак

Нещодавні дослідження показують, що тривале сидіння може підвищити ризик ряду видів раку. Дослідження, проведене Американським онкологічним товариством, показало, що жінки, які малорухливі протягом 6 годин на день, мають ризик появи раку на 10% більше, ніж жінки, які проводять сидячи до 3 годин. У цих жінок частіше розвивається агресивна форма раку молочної залози, раку яєчників і множинної мієломи.

10. Варикозне розширення вен

Під час довгого сидіння кров застоюється в ногах. Це може призвести до розвитку варикозу.

11. Занепокоєння і депресія

Дослідження показують, що сидячий спосіб життя може викликати занепокоєння і депресію. Вважається, що люди, які мало рухаються, схильні до цих розладів, оскільки вони не отримують психічної «розрядки» від фізичної активності.

: greenpost.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.