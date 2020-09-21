«Как похорошела»: Наталья Могилевская кардинально сменила цвет волос

В последнее время певица Наталья Могилевская поражает поклонников своими преображениями. Артистка перекрасилась в блондинку и стала использовать яркий макияж. Мнения фанатов разделились: некоторые считают, что прежний цвет волос ей подходил больше. Остальные, наоборот, в восторге от ее нового имиджа и пишут, что в образе блондинки она выглядит более стильно и гораздо моложе.

Фото с новым цветом волос она показала в Инстаграм.

В своем микроблоге певица опубликовала новую фотографию: она сидит на диване и цвет волос уже светлый. Особое внимание привлекают волосы с модной покраской и насыщенный макияж смоки айс.

«Натулечка, ты просто красотка. Смотри ты хоть прямо, направо, налево. Прекрасней тебя не сыскать!Ты просто принцесса. Да нет! Королева!Такую мужчинам нельзя упускать!», «Шикарна, как всегда!», «Какая Вы красивая, шикарная», «Как похорошела Ната», «Вам дуже личить світлий колір волосся… КРАСУНЯ !», «Дивчина из иншого життя», «Какая красивая сегодня Вы», «Какая же Вы красивая и роскошная женщина», «Вы очень помолодели.И цвет волос этот к лицу», – пишут в Сети поклонники певицы.

: novosti-n.org