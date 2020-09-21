Украинский пограничник, оскорбивший ВСУ, извинился перед военнослужащими

Украинский пограничник Игорь Шарун, оскорбивший воинов Вооруженных сил Украины в социальной сети ТікТок, извинился за свой поступок.

На своей странице в Facebook он опубликовал пост, в котором назвал свои действия необдуманными и позорными.

Шарун отметил, что на данный момент он проходит военную службу в рядах Государственной пограничной службы Украины, поэтому ему вдвойне стыдно.

«Я прошу прощения у всех защитников Украины! Никаких мыслей о какой-либо насмешке над армией Украины я не имел и не имею. Я сознательно выбирал для себя путь защиты Украины и остаюсь патриотом нашей Родины. Мне действительно жаль, что при использовании одной из социальных сетей распространил крайне неуместно видео, в котором говорилось об армии Украины. Еще раз прошу прощения у своих собратьев и каждого, кто защищает нашу страну, за эту ситуацию. Слава Украине!» – извинился Шарун.