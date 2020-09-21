Экс-адвокат Ефремова пояснил, почему «не отмазал» актера от тюрьмы

Российский актер Михаил Ефремов, которого приговорили к 8 годам колонии общего режима из-за ДТП со смертельным исходом, получил бы условный срок, если бы не был знаменитым.

Такое мнение высказал бывший адвокат артиста Эльман Пашаев в эфире НТВ. По его словам, за десять лет работы у него ни один клиент «не сел за ДТП», даже совершенное в пьяном состоянии.

Именно поэтому знакомые посоветовали Ефремову обратиться именно к Пашаеву. Юрист утверждает, что известность актера и вызванный этим общественный резонанс вокруг дела сыграли против артиста.

«Если бы Ефремов был простым гражданином, он получил бы условный срок и домой поехал», – заявил бывший адвокат.