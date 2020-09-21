Гибриды по факту выбрасывают в 2,5 раза больше СО2, чем заявляют производители

Согласно новому исследованию, выбросы углекислого газа от подключаемых к сети гибридов (plug-in hybrid — PHEV) в среднем более чем в два с половиной раза превышают официальные показатели.

Проведенный при поддержке Greenpeace анализ показал, что такие машины выбрасывают в воздух 117 г CO2 на километр. Это существенно больше, чем 44 г CO2 на километр, которые показали официальные результаты испытаний, пишет CNBC.

PHEV часто включают свой двигатель даже при движении с предположительно нулевым уровнем выбросов. В итоге по экологическим показателям такие машины ближе к обычным — с ДВС, но не к чистым электромобилям.

В течение срока службы новый подключаемый гибрид произведет около 28 тонн CO2 по сравнению с 39 тоннами бензинового автомобиля и 41 тонной машины с дизельным двигателем.

«Подключаемые гибриды — это волк в овечьей шкуре в сфере автомобильной промышленности, — заявила Ребекка Ньюсом, глава политического отдела Greenpeace Великобритании. — Они могут показаться гораздо более экологически чистым выбором, но ложные заявления о низких выбросах являются уловкой производителей для продолжения производства кроссоверов, бензиновых и дизельных двигателей».

Исполнительный директор Общества производителей и продавцов автомобилей Майк Хоуз назвал отчет ошибочным, добавив, что он основан на данных из режима тестирования, который больше не используется. «Однако даже предполагаемые в отчете цифры показывают, что гибридные автомобили с подзарядкой от сети обеспечивают более чем 30-процентное снижение выбросов по сравнению с бензиновым или дизельным топливом», — сказал он.

К сожалению, авторы отчета не раскрывают точной методики исследования. Они сообщили, что учитывались показатели примерно 20 000 гибридов как в частном, так и корпоративном владении.

: avtodream.org