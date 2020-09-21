Сбивал вертолет с генералом Кульчицким: опубликованы новые доказательства «вагнергейта»

Один из наемников ЧВК Вагнера, задержанный минскими силовиками и выданный России, принимал участие в операции, во время которой боевики на Донбассе сбили вертолет — в той катастрофе в мае 2014 года погиб генерал Сергей Кульчицкий и тринадцать десантников.

Соответствующую аудиозапись и расшифровку беседы гражданина России Максима Кошмана с оперативным сотрудником в сеть выложил народный депутат Украины Владимир Арьев.

«За свои преступления Кошман получил „железный крест“ от террориста Безлера. Боевик сам себя задокументировал и рассказал украинскому агенту-вербовщику все, что натворил», — пишет народный депутат.