Рада найближчим часом ухвалить спецзакон щодо проведення виборів під час карантину, – “слуга народу” Корнієнко

У Верховній Раді найближчим часом планують ухвалити спеціальний закон щодо проведення виборів під час карантину. Відповідний законопроєкт розробила Центральна виборча комісія.

Про це повідомив голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, передає “РБК-Україна”.

За словами “слуги народу”, передумов для скасування або перенесення місцевих виборів зараз немає. Центральні органи влади розробляють правила і рекомендації, як убезпечити українців у день голосування.

“Уряд і Центральна виборча комісія активно працюють над тим, щоб адаптувати голосування до епідемічної ситуації. Також ЦВК розробила спеціальний закон, який найближчим часом, до виборів, Верховна Рада внесе й ухвалить. І будемо разом працювати над тим, щоб день голосування був максимально безпечним для всіх громадян України”, – розповів Корнієнко.