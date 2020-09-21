Партию наркотиков из Аргентины везли в Госдуму

Следователи пытаются замять причастность российских депутатов и дипломатов к наркотрафику из Аргентины

Часть кокаина, который был обнаружен в одном из зданий посольства России в Аргентине в 2018 году, должна была попасть в российский парламент – Государственную Думу и Совет Федерации.

Об этом, как сообщают «Открытые Медиа», свидетельствует расследование Центра «Досье».

В частности, именно об этом сообщил на допросе бывший командира одной из частей Внутренних войск МВД РФ Михаил Казанцев.

«Со слов Ковальчука (главного фигуранта расследования, предпринимателя Андрея Ковальчука – ред.), часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», — гласят его показания.

При этом, журналисты уверены, что следователи пытаются замять причастность к наркотрафику высокопоставленных работников МИД РФ, а также членов российского парламента – спецслужбы не стали устанавливать адресатов аргентинской партии, хотя могли бы проследить дальнейший путь прибывших в Москву чемоданов, поскольку в них были спрятаны GPS-датчики