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В Харькове председателя окружного административного суда поймали на передаче взятки

21.09.2020

В понедельник, 21 сентября, СБУ задержала председателя Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко на передаче взятки. 

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, в операции были задействованы СБУ и НАБУ. Под руководством САП сотрудники служб разоблачили Ольгу Панченко на передаче взятки в размере 3 тысяч долларов. Она оказывала на одного из судей давление — за указанную сумму она склоняла принять его «правильное» решение в одном из дел, которое касается земельного вопроса.  

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда. Решается вопрос о сообщении председателю суда подозрения по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание, предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, занимающему ответственное положение). 

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