В Киеве из-за COVID-19 уже закрыли пять школ, 328 классов в 122 школах перевели на самоизоляцию, — Кличко

Столичная власть контролирует и проверяет соблюдение учебными заведениями регламентов работы и противоэпидемических мероприятий.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Что касается учебного процесса в столице. Мы держим ситуацию под контролем. И проверяем соблюдение учебными заведениями определенных регламентов их работы. И там, где выявляют больных детей или педагогов, — классы или школы отправляют на дистанционное обучение», — сказал Кличко.

Он сообщил, что на сегодня пять школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей. По одной школе в Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Печерском и Соломенском районах столицы.

«В 122 школах перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение целом 328 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице — 267, педагогов — 127», — сообщил Кличко.

Он отметил, что в дошкольных учреждениях города, из-за выявленных случаев вируса, временно закрыты 15 групп. Один сад закрыт на карантин. Наполненность детей в детских садах сегодня — примерно 50%.