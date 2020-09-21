Рианна может стать королевой Барбадоса

Пока Меган Маркл тщательно выверяла «захват» престола с помощью удачного замужества, другая обитательница голливудских холмов, похоже, может стать реальной королевой благодаря своей трудоспособности, решительности и верности родине.

Важной политической новостью последних дней стало заявление о том, что Елизавета II оставляет роль королевы Барбадоса.

Эта должность была, по сути, легализованным напоминанием о колониальном прошлом Карибского острова, от которого уже давно следовало избавиться. Историческое для страны событие, как сообщается, произойдет в ноябре 2021 года.

Место на троне в скором времени станет вакантным, и не только поклонники, но и эксперты пророчат корону самой знаменитой уроженке страны — Рианне.

Первыми протестную волну в поддержку певицы подняли фанаты исполнительницы в Twitter — тысячи пользователей (большинство из которых не имеет никакого отношения к Барбадосу) настаивают на том, что именно она должна быть названа новой королевой.

К фанатам подключились и видные политические и общественные деятели острова, которые считают подобный расклад событий полностью справедливым.