Керівництво СБУ контролює не лише контрабандні потоки, але й торгівлю з ОРДЛО, — Гео Лерос

Днями громадськість сколихнули заяви колишнього члена фракції «Слуги народу» Гео Лероса. Депутат звинуватив президента Зеленського у «передачі України в руки олігархів», а керівництво СБУ — в рейдерстві, контрабанді та навіть торгівлі з ОРДЛО. Як ми вже повідомляли, за тіньовий сектор роботи відомства відповідає начальник ГУ внутрішньої безпеки Андрій Наумов. Який, за вчинені дії, давно мав би перебувати у місцях позбавлення волі.

Андрій Наумов — перший, кого згадують в СБУ при словах про корупцію та рейдерство. Начальник головного управління внутрішньої безпеки, замість контролювати роботу відомства та виявляти у її лавах подвійних агентів, сам став агентом чорних схем. Ми вже розповідали про те, як посадовець за гроші призначає керівників регіональних управлінь, викручує всі соки з великого бізнесу, наживається на туристах до зони відчуження.

Як виявилося, це — не всі корупційні «заслуги» високопосадовця з СБУ. Як заявив нещодавно колишній член фракції «Слуги народу» Гео Лерос, керівництво Служби безпеки «взяло під контроль тіньову економіку, очолило незаконний обіг спирту та наркотиків, контрабанду, торгівлю з ОРДЛО, рекет та рейдерство бізнесу». І хоча народний депутат у всьому звинувачує друга президента Зеленського, керівника СБУ Івана Баканова, за нашою інформацією, здобутою в кулуарах відомства, Баканов виконує у Службі роль «весільного генерала», якого кличуть тільки для телевізійної картинки. Направду ж СБУ неформально керує саме очільник ГУ внутрішньої безпеки Андрій Наумов.





Пригадай, як все починалося

Відразу після призначення до Служби безпеки України Андрій Наумов працював не над удосконаленням професійних умінь, а над тим, як би «схилити до співпраці» представників великого бізнесу. Як у столиці, так і у регіонах, розбудовуючи мережу лояльних керівників регіональних управлінь. Тож на початку Наумов досяг звільнення з керівництва СБУ досвідчених співробітників, які не хотіли входити з ним в долю у корупційних справах.

А далі вже пішли призначення своїх. Одним з перших у липні 2019 року у важливе крісло сів земляк Володимира Зеленського — уродженець Кривого Рогу Артем Капелюха. Він отримав посаду начальника першого відділу управління з протидії контрабанді СБУ. Зазначимо, що соратник Наумова до того працював простим оперуповноваженим ГУ СБУ у м. Києві та Київській області. І дисциплінованим співробітником його назвати важко: за час служби Капелюха понад 20 разів притягувався до дисциплінарної відповідальності у різних підрозділах. Більше того, чиновник був фігурантом кількох кримінальних проваджень.

Але головне — вірно служити керівництву, тоді і на стягнення можна закрити очі. Артем Капелюха цього правила дотримувався чітко, тому, за особистою вказівкою Івана Баканова (якому потрібні кроки «нашептав» Наумов), колишній рядовий «опер» опинився на керівній посаді, в обхід ряду експертиз, обов’язкових при призначеннях такого рівня.

Навесні цього року, з аналогічними порушеннями, Артем Капелюха очолив управління по боротьбі з контрабандою СБУ. Тобто, зайшов у «зелений коридор» для махінацій на митниці, який йому люб’язно надав керівник внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов.

Далі, за підказками тепер вже Капелюхи, Баканов (тобто, Наумов його руками) змінив всіх керівників регіональних підрозділів по боротьбі з контрабандою. Відбирали не за професійними успіхами, а за конкретну суму американських доларів. Посада очільника регіонального управління, наприклад, вартувала близько 200 тис. доларів, керівника підрозділу по боротьбі з контрабандою — 100 тис. Щоправда, однокурсникам Артема Капелюхи пощастило більше: вони зайшли на впливові посади за скромніший «прайс».

Така «агентурна мережа» відразу взялася до справи: за півроку боротьба з контрабандою зупинилася, а от співпраця відомства з контрабандистами розквітла буйним цвітом.

Контрабанда, вперед

4 квітня 2020 року Андрій Наумов письмово звернувся до Голови Державної прикордонної служби України. Він вимагав дозволити взяти контроль над усіма зонами прикордонного контролю своїй «команді», на чолі якої гордо майоріла постать Капелюхи. За визначенням Наумова, в результаті таких дій СБУшники мали взяти під контроль дотримання митного законодавства. Ніколи ще рекет та контрабанда не описувалися такими гарними словами.

Особою номер один у побудові та організації контрабандних потоків був, звісно ж, сам Андрій Наумов. Він особисто курував усі схеми, персонально контактуючи з їхніми організаторами, погоджуючи «тарифи» на ввезення та вивезення товарів, частку, яку ділки мали віддавати СБУ, кураторів схем від відомства тощо.

Вірний зброєносець «темного короля» — Артем Капелюха —беззаперечно виконував усі незаконні вказівки Андрія Наумова, координуючи контрабандний напрямок.

Злочинні схеми нового масштабу

Є у кримінальному світі відомий контрабандист Сергій Сердюк (спільник злочинця Дениса Амінєва). Його добре знають не тільки бандити, а й представники СБУ. Адже ділок неодноразово передавав Андрію Наумову гроші для сприяння на кордоні. Якщо ж перевезення товару йшло не за планом, СБУ надавало контрабандистам послуги прикриття.

Зокрема, у жовтні 2019 року співробітники ГУ власної безпеки СБУ, яке очолює Наумов, намагались вилучити з Київської митниці заарештовані контейнери з товаром Сергія Сердюка, що надійшли на адресу ТОВ «Престиж холд». Митники дивувалися, яким чином у справі з’явилися СБУшники і яке право мали вчиняти ті чи інші дії? Перед цим митників ще й залякували проблемами по службі, якщо ті чинитимуть опір підопічним Наумова.

Навесні цього року злочинна діяльність Сергія Сердюка під прикриттям Андрія Наумова в Одеській митниці призвела до того, що митники просто відмовились оформлювати вантаж на адресу ТОВ «Мілагрес». Через те, що 22 тони велосипедів були позначені невірним кодом, із значно заниженою митною вартістю, через що державний бюджет недоотримав понад 600 тисяч гривень. Проте Наумов, залякавши митників Одеської митниці, домігся протизаконного оформлення вантажу.

Нині контрабандист Сергій Сердюк намагається за допомогою того ж таки начальника ГУ ВБ СБУ Наумова витягнути з портів Одещини всі контейнери з незаконним товаром та здійснити його протиправне розмитнення.

Далі буде…

У наступних статтях ми розкажемо про інші схеми, організовані та контрольовані Андрієм Наумовим. І дуже сподіваємося на реакцію від керівництва держави на те, як окремі ділки перетворили СБУ на осередок корупції. Адже така Служба безпеки робить що завгодно, тільки не стоїть на варті безпеки держави.

Автор: Михайло Сенченко