Навальный потребовал вернуть ему изъятую в Омске одежду

Российский оппозиционер Алексей Навальный потребовал от российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в Омске одежду.

Об этом он написал в своем блоге. Навальный подчеркнул, что одежду у него забрали в рамках доследственной проверки, а она не может продолжаться дольше, чем 30 суток. По мнению политика, это время было использовано, чтобы «прятать эту важнейшую улику».

С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок.

Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне. А дальше можете продолжить обсуждать на ток-шоу, что у меня был приступ диабета, да и тот, скорее всего, устроили мне сотрудники ФБК (Фонд борьбы с коррупцией — ред.), — пишет политик.