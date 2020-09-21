В Николаеве пьяный рецидивист до смерти избил пенсионерку

Пьяный ранее судимый злоумышленник в ходе ссоры руками и ногами избил 74-летнюю родственницу.

Происшествие случилось ночью 18 сентября на ул. Конопатной в Центральном районе Николаева.

Об этом сообщает полиция Николаевской области. Избиение произошло ночью, но только на утро злоумышленник увидел, что несчастная не подает признаки жизни и вызвал «скорую».

Медики констатировали смерть пострадавшей и сообщили о происшествии в полицию. Следователи задержали 36-летнего злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины и по согласованию с прокуратурой сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего». Согласно санкции инкриминируемой статьи мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Сегодня, 21 сентября, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал для подозреваемого меру пресечения – арест сроком на 60 суток без права внесения залога.