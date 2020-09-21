Мошенник попытался выдать себя за сотрудника налоговой и украсть товаров на 961 грн

Как стало известно в субботу, 19 сентября, был задержаний за кражу интим-товаров на сумму 961 гривна мужчина. Последние 7 лет он не был и сегодня не числится сотрудником налоговой полиции.

Об этом завила Государственная фискальная служба, среагировав на распространяемую в СМИ недостоверную информацию.

«Указанный во множественных публикациях гражданин Мариноха Василий Васильевич, не является и не был, в течение последних 7 лет, сотрудником налоговой милиции» — прокоментировали в соцсетях инцидент в ГФС.

И обратились к представителям СМИ с просьбой, использовать в своих публикациях только проверенную информацию.

Инцидент с кражей расследуется полицией, а сам Василий Мариноха ощущает себя звездой после публикации в ряде СМИ его фотографии как «налоговика-любителя клубнички».

glavcom.ua