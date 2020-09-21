Пункт пропуска “Новые Яриловичи” возобновил работу после того, как уехали хасиды

В понедельник, 21 сентября, возобновил работу пункт пропуска “Новые Яриловичи”, который находятся на границе с Беларусью. Через него хасиды пытались попасть на территорию Украины для празднования Рош ха-Шана – иудейского Нового года.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

“На украинско-белорусской границе в Черниговской области возобновил работу пункт пропуска “Новые Яриловичи”.

Ограничительные меры были введены в связи с распространением коронавирусной болезни”, – говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что закрытие пункта пропуска привело к образованию очередей на другом пункте пропуска – “Выступовичи”.

“В очереди на въезд в Украину на данный момент находится около 550 транспортных средств, на выезд – 250”, – добавили в ГПСУ.