Кирилл Шевченко выплачивает увольняемым нацбанковцам огромные отступные — больше 10 зарплат

Сегодня, 21 сентября, из Нацбанка уволили директора Департамента финансового мониторинга Игоря Березу, сообщается на сайте регулятора. Там также уточняется, что вскоре будет оглашен конкурс на эту должность.

С какой именно формулировкой произошла эта отставка — не утоняется. При этом сам Береза сообщил на сайте НАПК о получении от Нацбанка сегодня 2,2 млн грн в качестве зарплаты по основному месту работы.

Известно, что размер месячного оклада бывшего нацбанковца был намного меньше — 116,9 тыс. грн он декларировал 31 августа, когда НБУ поднял своим работникам зарплаты после того, как Конституционный суд признал незаконным ограничение окладов госслужащих, работников Нацбанка и пр. в размере 47 тыс. грн. А в 2019 году НБУ заплатил Березе зарплаты на 2,6 млн грн, то есть 219,8 тыс. грн в месяц.

За что Игорь Береза сейчас получил от регулятора «золотой парашют» — неизвестно. Особенно с учетом того, что украинские банки выигрывали у Нацбанка суды по его деятельности — в судебном порядке признавали незаконными штрафы за финансовой мониторинг. Вопросов к качеству работы директора департамента финансового мониторинга и его подчиненных было предостаточно.

Кроме того, Dubinsky.pro публиковал новости по записям переговоров между первым зампредом Катериной Рожковой и Березой, свидетельствующих о сливе конфиденциальной информации, сговоре и злоупотреблениях.

Обычно после такого людей увольняют по статье и открывают на них уголовные дела. А в этом случае, нацбанковец получил гигантскую прибавку от нового председателя Нацбанка Кирилла Шевченко.

Ранее в СМИ писали, что перед отставкой из Нацбанка бывший председатель Яков Смолий изменил трудовые договоры топ-менеджеров НБУ — добавил в них раздел о выплате неустойки увольняемым работникам. Говорили, что речь шла о выплате 6 окладов при отставке. Однако, как видно выше, в случае с Березой речь идет о выплате более 10 зарплат по мерках окладов 2019 года и 18,8 зарплат по меркам августа-2020.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro