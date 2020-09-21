Повінь – зміна системи

Menu
Close

Кирилл Шевченко выплачивает увольняемым нацбанковцам огромные отступные — больше 10 зарплат

21.09.2020

Сегодня, 21 сентября, из Нацбанка уволили директора Департамента финансового мониторинга Игоря Березу, сообщается на сайте регулятора. Там также уточняется, что вскоре будет оглашен конкурс на эту должность.

С какой именно формулировкой произошла эта отставка — не утоняется. При этом сам Береза сообщил на сайте НАПК о получении от Нацбанка сегодня 2,2 млн грн в качестве зарплаты по основному месту работы. 

Известно, что размер месячного оклада бывшего нацбанковца был намного меньше — 116,9 тыс. грн он декларировал 31 августа, когда НБУ поднял своим работникам зарплаты после того, как Конституционный суд признал незаконным ограничение окладов госслужащих, работников Нацбанка и пр. в размере 47 тыс. грн. А в 2019 году НБУ заплатил Березе зарплаты на 2,6 млн грн, то есть 219,8 тыс. грн в месяц.

За что Игорь Береза сейчас получил от регулятора «золотой парашют» — неизвестно. Особенно с учетом того, что украинские банки выигрывали у Нацбанка суды по его деятельности — в судебном порядке признавали незаконными штрафы за финансовой мониторинг. Вопросов к качеству работы директора департамента финансового мониторинга и его подчиненных было предостаточно. 

Кроме того, Dubinsky.pro публиковал новости по записям переговоров между первым зампредом Катериной Рожковой и Березой, свидетельствующих о сливе конфиденциальной информации, сговоре и злоупотреблениях.

Обычно после такого людей увольняют по статье и открывают на них уголовные дела. А в этом случае, нацбанковец получил гигантскую прибавку от нового председателя Нацбанка Кирилла Шевченко.

Ранее в СМИ писали, что перед отставкой из Нацбанка бывший председатель Яков Смолий изменил трудовые договоры топ-менеджеров НБУ — добавил в них раздел о выплате неустойки увольняемым работникам. Говорили, что речь шла о выплате 6 окладов при отставке. Однако, как видно выше, в случае с Березой речь идет о выплате более 10 зарплат по мерках окладов 2019 года и 18,8 зарплат по меркам августа-2020. 

Читайте також:   Екс-головний санлікар про COVID-19: В Україні дуже високий рівень небезпеки, далі – ПП і комендантську годину

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *