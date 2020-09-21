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Прокурора поймали на запоздалом декларировании дома во Франции и прав требования почти на 15 млн грн

21.09.2020

В НАПК составили административный протокол на Дмитрия Литкевича — начальника управления Офиса генерального прокурора: за несвоевременную подачу декларации без уважительных причин.

Силовик подал ежегодную декларацию о доходах за 2019 год 31 июля 2020-го, хотя крайний срок был 1 июля. Причем продленный срок. Обычно НАПК принимает декларации до 1 апреля, однако в этом году срок продлили в связи с карантином по COVID-19.
 
В отчете о доходах Литкевич заявил, что владеет двумя домами — в Украине (в Харькове) и во Франции, стоимостью 138,8 тыс. грн и 156,9 тыс. грн, соответственно. А также земельным участком на 1000 м.кв. в Харькове.
 
Работник прокуратуры — ценитель искусства: в его коллекции 45 картин. Еще он задекларировал наручные часы Perrelet First Classic за 54 тыс. грн. А также 100 ценных бумаг предприятия «Перша европейська консультаційна группа», главный офис которой находится в Литве. 

Чиновник заявил о своем участии еще в двух компаниях:

  • ЧП «ЕНЕРГІЯ ПРИРОДИ – ВОДЕНЬ», конечным бенефициаром которой является иностранец АБДУЛАЗІЗ ХАМАД А АЛЬ-ДЕЛАІМІ;
  • ООО «АЙДІ ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ГРУП».

Размер участия составляет 6% и 80%, что в денежном выражении получается 30,6 млн грн и 800 грн, соответственно.
 
Похоже, в 2019 году Дмитрий Литкевич жил с доходов, полученных от предпринимательской деятельности. Это 200 тыс. грн.

При сравнительно небольших доходах, у начальника управления Офиса генерального прокурора неплохие сбережения. Наличкой хранит 130 тыс. грн и $25 тыс. 

Есть счета в банках Украины, Франции и Литвы, но там накопил меньше:

  • 1,2 тыс. грн;
  • $120;
  • 959 евро. 

Еще один интересный момент — Литкевич задекларировал право требования к своей родственнице (Ирине Литкевич) на огромную сумму — 14,9 млн грн. Часть этого права — на 1,2 млн грн — он приобрел в конце января 2019 года. Где взял средства на такую покупку, сложно предоставить. 

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Валерия Самошина для сайта dubinsky.pro

 

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