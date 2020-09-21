Прокурора поймали на запоздалом декларировании дома во Франции и прав требования почти на 15 млн грн

В НАПК составили административный протокол на Дмитрия Литкевича — начальника управления Офиса генерального прокурора: за несвоевременную подачу декларации без уважительных причин.

Силовик подал ежегодную декларацию о доходах за 2019 год 31 июля 2020-го, хотя крайний срок был 1 июля. Причем продленный срок. Обычно НАПК принимает декларации до 1 апреля, однако в этом году срок продлили в связи с карантином по COVID-19.



В отчете о доходах Литкевич заявил, что владеет двумя домами — в Украине (в Харькове) и во Франции, стоимостью 138,8 тыс. грн и 156,9 тыс. грн, соответственно. А также земельным участком на 1000 м.кв. в Харькове.



Работник прокуратуры — ценитель искусства: в его коллекции 45 картин. Еще он задекларировал наручные часы Perrelet First Classic за 54 тыс. грн. А также 100 ценных бумаг предприятия «Перша европейська консультаційна группа», главный офис которой находится в Литве.

Чиновник заявил о своем участии еще в двух компаниях:

ЧП «ЕНЕРГІЯ ПРИРОДИ – ВОДЕНЬ», конечным бенефициаром которой является иностранец АБДУЛАЗІЗ ХАМАД А АЛЬ-ДЕЛАІМІ;

ООО «АЙДІ ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ГРУП».

Размер участия составляет 6% и 80%, что в денежном выражении получается 30,6 млн грн и 800 грн, соответственно.



Похоже, в 2019 году Дмитрий Литкевич жил с доходов, полученных от предпринимательской деятельности. Это 200 тыс. грн.

При сравнительно небольших доходах, у начальника управления Офиса генерального прокурора неплохие сбережения. Наличкой хранит 130 тыс. грн и $25 тыс.

Есть счета в банках Украины, Франции и Литвы, но там накопил меньше:

1,2 тыс. грн;

$120;

959 евро.

Еще один интересный момент — Литкевич задекларировал право требования к своей родственнице (Ирине Литкевич) на огромную сумму — 14,9 млн грн. Часть этого права — на 1,2 млн грн — он приобрел в конце января 2019 года. Где взял средства на такую покупку, сложно предоставить.

Валерия Самошина для сайта dubinsky.pro