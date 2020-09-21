Злодія в законі «Мамуку» зі скандалом та з третьої спроби таки запроторили на два місяці до Миколаївського ПТПІ

Представникам Державної міграційної служби та Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України тільки з третьої спроби вдалося домогтися отримання від представників Феміди Миколаївщини санкції на поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства (ПТПІ) в селі Мартинівське 43-річного уродженця Грузії Мамуки Оніані, який відомий в статусі так званого злодія в законі на прізвисько «Мамука». Відповідні матеріали містяться в судовому реєстрі.

З них випливає: процедура «юридичного загратування» короля злочинного світу, що є племінником одного з впливових кримінальних генералів з так званого «сухумського клану» Таріела Оніані («Таро»), супроводжувалася низкою скандальних рішень та зайняла цілий тиждень.

Як раніше повідомлялося на сторінках Dетектив-Info, долученого восени 2013 року до верхівки злочинного світу «Мамуку» «прихопили» 9 вересня 2020 року в селі Рожни Броварського району Київської області під час проведення обшуку в рамках одного з кримінальних проваджень.

Наступного дня в Нацполіції оприлюднили відеокадри затримання «злодія в законі». А спікер Департаменту стратегічних розслідувань повідомила про доправлення Оніані в ПТПІ й початок процедури щодо його видворення за межі території України.

Для здійснення цього сценарію можновладці спочатку звернулися до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївщини з клопотанням про поміщення «Мамуки» в пункт для нелегалів з метою його подальшої реадмісії до Грузії. 11 вересня відповідна справа була розглянута суддею Мариною Ротар, але служитель Феміди дала відкоша забаганкам «міграційників», повністю відмовивши у задоволенні їх позову.

Приводом для цього стало питання громадянства «короля злочинного світу», який має за плечима дві судимості, отримані на його етнічній Батьківщині (в 1993 році Оніані засудили у справі про незаконне зберігання зброї, а за шість років — за скоєння квартирної крадіжки).

Суддя Ротар встановила — здійснити реадмісію Мамуки Григоровича відповідно до Угоди між українським урядом та Виконавчою владою Грузії є неможливо. Річ у тім, що відповідно до Указу Президента Грузії від 26 жовтня 2015 року Оніані було припинено громадянство Грузії «у зв’язку з набуттям громадянства іншої держави».

Відомо, що новою Батьківщиною ще восени 2005 року «за територіальним походженням» племінник «Таро» обрав Україну. На Харківщині він отримав посвідчення водія та був документований паспортами з тризубом.

Ретельну перевірку обставин отримання українського громадянства «Мамуки» вітчизняні правоохоронці розпочали наприкінці 2013 році — невдовзі після затримання короля злочинного світу в Києві.

Тоді Оніані висловив побажання добровільно виїхати до Туреччини, але повернувся до України на початку жовтня 2015 року. На той момент ревізія встановила, що Мамука Оніані свідомо надав неправдиві відомості та підроблені документи під час процедури оформлення українського громадянства. Як наслідок — виданий на його ім’я паспорт з тризубом було анульовано, після чого «король злочинного світу» потрапив до категорії осіб без громадянства.

Після констатації відповідного факту в судовому засіданні 11 вересня 2020 року можновладці перейшли до резервного варіанту заґратування племінника «Таро». 12 вересня 2020 року достойника було вдруге затримано — цього разу зусиллями працівників УСР Миколаївщини, які склали відносно Оніані адміністративний протокол та скерували позов до Центрального райсуду Миколаєва щодо його затримання з метою ідентифікації.

Тут судовий розгляд справи «злодія в законі» також супроводжувався низкою скандалів. Зокрема, адвокат Оніані домігся відводу судді Наталії Черенкової, а коли було здійснено новий авторозподіл провадження — вимагав здійснення перекладу позовної заяви з додатками на грузинську мову. Після цього захисник короля злочинного світу намагався «відвести» іншу суддю Ольгу Гуденко буцімто через підстави, які викликали в адвоката «сумнів в неупередженості всього складу суддів Центрального районного суду Миколаєва».

За словами юриста, «протягом усього дня перебування справи Оніані в цьому суді (включаючи час перебування справи в провадженні попереднього складу суду), під будівлею суду та коридорах суду були наявні представники Департаменту Управління стратегічних розслідувань Національної поліції України, а також працівники Державної міграційної служби України». «Вони мали можливість заходити до кабінетів працівників як апарату суду, так і безпосередньо суддів, тобто впливати на прийняття судом виваженого та законного рішення», — пояснював свої перестороги адвокат «Мамуки».

Зауважимо, що такі аргументи не переконали суддю Гуденко, яка 16 вересня ухвалила рішення в справі «племінника «Таро». З урахуванням поданої Оніані заяви про намір добровільно покинути територію України після отримання відповідних документів (посвідки особи без громадянства — Ред.), служитель Феміди постановила частково задовольнити клопотання «міграційників», помістивши помістити короля злочинного світу на два місяці до Миколаївського ПТПІ.