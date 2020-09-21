Визначено головну ознаку хорошого здоров’я в будь-якому віці

Головною ознака хорошого здоров’я в будь-якому віці є стан порожнини рота, що не вимагає маніпуляцій з зубами, – це було визначено вченим з Університету Коннектикуту (США).

За словами американських дослідників, стан порожнини рота, зубів є “найважливішим показником здоров’я організму у людей різного віку”. Наприклад, наявність періодонтиту асоціюється з високим ризиком серцево-судинних хвороб, діабету.

Чим частіше людині доводиться “ремонтувати” або видаляти зуби, тим більш суттєвою стає ймовірність того, що його здоров’я вже не буде хорошим, кажуть наукові фахівці.

“Маніпуляції з зубами і їх опорними структурами можуть привести до потрапляння наявних в порожнині рота бактерій в кровотік, що небезпечно поширенням інфекцій”, – заявили вчені.

Вони попереджають, що при поганому стані ротової порожнини – зубних сколах, каріозних пошкодженнях, запальних явищах – навіть регулярне чищення може бути шкідливим, сприяючи проникненню в кров бактерій, які можуть провокувати розвиток різних захворювань.

: МедікФорум