Без керосина и вредных выбросов: Airbus представил концепты самолетов будущего

Airbus представил концепты самолетов с нулевым уровнем вредных выбросов. Проект получил название ZEROe. Об этом сообщается на сайте концерна.

В качестве источника энергии предлагается использовать водород. По мнению разработчиков, это один из самых перспективных видов чистого авиационного топлива.

Первый лайнер — с двумя турбовентиляторными газотурбинными двигателями. Внешне он похож на классический пассажирский самолет. Самолет рассчитан на 120-200 пассажиров, а дальность его полета превышает 3700 км.

Второй концепт получил два турбовинтовых двигателя, он вмещает до 100 пассажиров и способен пролететь 1850 км.

Третий концепт – самый футуристичный. Он оборудован смещенным крылом, а также турбовентиляторным двигателем. Лайнер вмещает до 200 пассажиров и способен пролететь 3700 км.

По словам президента Airbus Гийома Фори, переход к водороду «потребует решительных действий от всей авиационной экосистемы». В частности, он предложил правительствам вкладывать больше денег в исследования и поощрять использование экологически безопасного авиационного топлива.

В ближайшие пять лет инженеры Airbus намерены разрабатывать водородные технологии. А уже через несколько месяцев компания начнет проводить испытания водородных топливных элементов и технологий сжигания водорода. Предполагается, что полноценный прототип самолета появится к концу 2020-х годов.