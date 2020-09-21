Михалков о протестах в Беларуси: это компьютерная графика

Российский режиссер Никита Михалков усомнился в масштабах акций протестов в Беларуси и заявил, что на фотографии искусственно добавляли людей.

Такое мнение он высказал в эфире своей авторской программы «БесогонTV». Михалков продемонстрировал два снимка с митингов и обратил внимание на якобы просветы между людьми, объяснив их «компьютерной графикой»

«Это я вам говорю как профессионал, вы можете мне поверить. Посмотрите на фотографию, какое море людей. Теперь обратите внимание на просвет у первый рядов, между друг другом и между ногами. Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет. Там должно быть все забито вторым, третим, пятым рядом внизу. Это чистая абсолютно компьютерная графика», – заявил он.





Михалков также добавил, что не верит в результаты голосования, согласно которым Александр Лукашенко, занимающий пост белорусского президента с 1994 года, получил 80% голосов на выборах.

«А зачем ну уж такая фальшь? Чтобы показать, что за тебя голосует больше, чем за президента России на 1%?» – сказал режиссер.