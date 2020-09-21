Под Одессой сожгли автомобиль общественной активистке и потенциальному кандидату в депутаты Анастасии Бойко

В поселке Таирово Одесской области неизвестные подожгли автомобиль, который принадлежит потенциальному кандидату в депутаты поселкового совета Анастасии Бойко. Об этом сообщила пострадавшая женщина гражданской сети «Опора».

«В 4:15 неизвестный поджег автомобиль, который принадлежит моей семье. Я не знаю, с чем это связано, единственное, что приходит в голову, это мой недавний анонс в местных группах в соцсетях о намерении баллотироваться на местных выборах в Малиновский поселковый совет. Кто может быть заказчиком этого преступления, не знаю, ведь список партий еще не зарегистрирован, я пока не являюсь кандидатом в депутаты и не вела агитационной кампании. В течение последних двух лет я занимаю активную гражданскую позицию, часто бываю на сессиях, критически высказываюсь в социальных сетях о тех или иных действиях власти, подавала много обращений как в поселковый совет, так и к депутату моего округа. Возможно, именно моя активность и неравнодушие к жизни общества стали причиной поджога моего автомобиля. Надеюсь на быстрое и беспристрастное расследование этого преступления со стороны национальной полиции», — рассказала Анастасия Бойко.

Ранее она публично заявляла, что намерена баллотироваться в депутаты поселкового совета, но в настоящее время пострадавшая официально еще не является кандидатом.

Сейчас расследованием занимается Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом»). Совершившим данное преступление грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.