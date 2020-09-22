Собака занимается йогой вместе с хозяйкой

На протяжении тысяч лет собаки были верными спутниками людей, они способны формировать особую связь со своими хозяевами.

Тайна собачьей любви и преданности может заключаться в наличии у четвероногих уникальных генов, отвечающих за доброжелательность. Эмоциональная связь между человеком и собакой может быть такой же прочной, как между матерью и ребенком. Собаки чудесные компаньоны и любят составить компанию во всем, даже в занятиях йогой.

Трогательное видео, которое подтверждает преданность и любовь домашних питомцев, выложил на своей странице в Facebook журналист Рустем Адагамов.

Видео по ссылке:

https://www.facebook.com/100003208032044/videos/3283407171776185/?extid=V6kM8AJUchg16jOm

«Сколько доброты и преданности в них, мне тоже захотелось такой йогой позаниматься»,

«Какие же они замечательные, эти верные и любящие нас существа!»,

«Собаки потрясающие люди), проверяет, все ли в порядке с хозяйкой»,

: Новости Ю