Водитель троллейбуса в Днепре побежал в магазин за пивом прямо на маршруте

Водитель днепровского троллейбуса во время поездки по маршруту решил сбегать в магазин за пивом, а затем посмеяться с кондуктором над этим фактом.

Так, водитель городского троллейбуса Днепра №8 остановил машину, чтобы купить себе пива в разгар рабочего дня. Когда один из пассажиров начал снимать происходящее на камеру, водитель стал показывать на него пальцем кондуктору и снимать оператора в ответ. Затем мужчина обозвал пассажира «чепушилой» и стал рассказывать, что в его поступке ничего странного нет, ведь он пиво за рулем не пьет.

В Департаменте транспорта ДМР быстро отреагировали на появившееся в интернете видео и отметили, что водитель не является государственным работником, поэтому на него правила о публичных оскорблениях не распространяются, однако пообещали «привлечь его к ответственности».

“Водитель не государственный работник. Но такое поведение недопустимо для работника в любой сфере. Будет привлечён к ответственности. Приносим наши извинения за некорректное поведение со стороны работника КП Днепровский электротранспорт”, — указано в сообщении Департамента.