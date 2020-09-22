От «ОПЗЖ» за пост мэра Одессы будет бороться Скорик

«Оппозиционная платформа — За жизнь» выдвинула Николая Скорика в качестве кандидата на должность городского головы Одессы.

Решение было принято на съезде партии 21 сентября.

Также были определены кандидаты в депутаты областных, районных и городских советов.

Первая пятерка в Одесский горсовет — №1 нардеп Николай Скорик, №2 — депутат Одесского горсовета Богдан Гиганов, №3 — депутат Одесского облсовета Виталий Саутенков, №4 — бизнесмен и организатор многих одесских массовых мероприятий Елена Вододюк (Елена Орлова), №5 — соучредитель медиахолдинга Дина Яценко.