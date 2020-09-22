Курьезные снимки кошек, осознавших, что попали к ветеринару

Поездка к ветеринару — обязательный ритуал в жизни каждого домашнего животного, хоть и не всегда приятный. И если питомец уже имеет подобный опыт, то он уже заранее знает, что ничего хорошего это свидание с ветеринаром не принесёт, а посему будет сопротивляться до последнего.

Грациозные, степенные и, казалось, равнодушные ко всему кошки сразу же теряют весь свой пафос, как только осознают, что попали в ветеринарную клинику, являя собой забавное зрелище.

Нам их, конечно же, жалко, и хочется сразу же увезти обратно домой, но мы-то знаем, что необходимость данного посещения, то есть здоровье животного, важнее всего.

: bugaga.ru