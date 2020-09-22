Ученые обнаружили потерянный в XVII веке боевой корабль

Судно найдено у берегов Дании.

На южном берегу Дании, при строительстве туннеля, на относительно небольшой глубине, были обнаружены фрагменты корабля.

По мнению исследователей, в середине октября 1644 года в заключительной части сражения Датского и шведско-голландского флотов, у берегов Дании сел на мель корабль “Дельменхорст”, на чьи обломки собственно и наткнулись строители.

В XVII веке Дания имела репутацию, как одной из самых несокрушимых морских держав. Однако в бою у острова Фемарн, Датчане потерпели одно из самых крупных поражений. Флагман флота “Дельменхорст” был обездвижен не далеко от гавани Редбю. На помощь пришла береговая артиллерия. Но хитрый и не стандартный ход противников отправил корабль на дно. Шведы пожертвовали своим кораблем, устроив на нем пожар и направив прямым курсом в “Дельменхорст”.

Поражение Дании оказалось настолько ошеломительным, что из 17 принимавших участие в битве кораблей, в столичный порт смогло вернуться лишь два. Эта битва положила начало заката Датского морского превосходства.

Казалось бы, морское дно хранит останки многих кораблей, но останки “Дельменхорста” поистинне эксклюзивны. Это судно было первым, которое построили по предварительно разработанным эскизам. В настоящий момент поднять со дна обломки старого корабля довольно затратно и сложно, поэтому было принято решение оставить их там, где они провели почти 500 лет.

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