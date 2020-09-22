Онуфрій закликає прощати бойовиків та шукати “спільні інтереси”

Очільник РПЦвУ митрополит Онуфрій закликав “шукати спільну мову” з бойовиками та прощати їх заради миру.

Про це йдеться в його зверненні до учасників форуму “Люди миру”, опублікованому на сайпі РПЦвУ, – передає Релігійна правда.

“Господь навчає не мститися, а прощати братові провину”, – каже він.

За його словами, лише “в діалозі між ворогуючими сторонами може визріти нове бачення свого спільного майбутнього, в даному випадку, майбутнього нашої Батьківщини України, яке може і повинно бути мирним”.

“Саме з усвідомлення обох сторін того, що мир можливий, почне припинятися всіляка демонізація противника, яким сьогодні підживляється кожне збройне зіткнення”, – додає очільник РПЦвУ.

Онуфрій проти того, щоб угруповання “Л/ДНР”, які вбили тисячі українців та окупували наші землі, вважались ворогами.

“Першим кроком на шляху до миру має бути встановлення людського спілкування між обома сторонами конфлікту. Саме поява людських контактів між сторонами є першим дієвим кроком на шляху до миру. Адже ці контакти обов’язково приведуть до діалогу”, – йдеться у офіційній заяві Онуфрія.

Він впевнений, що миру можна досягти шляхом компромісу і договору із російськими бойовиками в ОРДЛО: “Миротворчий процес зосереджується зовсім на інших цінностях: мирному співіснуванні, компромісі, договорі”.

На думку Онуфрія, проросійських бойовиків треба інтегрувати в Україну, шукати з ними спільні інтереси й не вважати їх за ворогів.

“У миротворчому процесі суперник перестає бути ворогом, якого треба знищити, він стає стороною, яку потрібно інтегрувати в майбутнє країни і з якою треба розбудовувати спільне життя. Миротворчий процес народжує одне дуже важливе бажання – це бажання знайти точки спільних інтересів конфліктуючих сторін”, – каже він.

Очільник РПЦвУ написав про прощення російських найманців – “фіналом миротворчого процесу має бути взаємне прощення, тому, що минулого вже не змінити. Воно є таким, яким є, з усіма болями і стражданнями людей”.