“Європейська солідарність” висуває на мера Бучі Катерину Українцеву: що про неї відомо та чому проти неї повстав міський осередок партії

Вересень 2020 для українців є знаковим, адже це час для реєстрації кандидатів в місцеві ради, що обиратимуться на виборах 25 жовтня. Днями стало відомо, що в Бучі від “Європейської солідарності” за крісло мера боротиметься Катерина Українцева — адвокат ексмера сусіднього Ірпеня Володимира Карплюка. Про небажання представляти її інтереси та підтримувати кандидатуру вже заявив Бучанський міський осередок партії, назвавши її “одіозною”. Окремі факти з її біографії дійсно вказують на зв’язок зі ще одіознішими та скандальнішими політиками місцевого значення, а також на те, що вона є фігуранткою кримінального провадження.

Про уродженку Харківської області Катерину Українцеву відомо дуже мало. В самій Бучі вона з 2018 року очолює ОСББ “Новий-14” та працює в юридичній сфері. Та її добре знають в обласній прокуратурі, адже наразі Українцева фігурує в кримінальному провадженні, пов`язаному з гучним будівельним скандалом в Ірпені. Та про все по порядку.

Загалом у Приірпінні вона не є публічною особою, її сторінка в мережі facebook свідчить про її адвокатську діяльність часту присутність в зоні АТО, де загинув її брат. Серед особистих роздумів та повідомлень про професійну діяльність в липні 2020 року Катерина опублікувала допис, з якого читалась заява про участь в майбутніх місцевих виборах. На фото — характерний для місцевого політичного проєкту “Нові обличчя” жест, який став логотипом Карплюка на минулорічних парламентських виборах. Якщо переглянути коментарі, то можна помітити абсолютну підтримку від членів цієї партії, наприклад, Антона Головенка, відомого в сусідній Житомирській області розбоями та рекетом. На той час цілком можна було б припустити, що кандидатом на місцевих виборах, і далеко не факт, що в мери Бучі Українцева може стати саме від “Нових облич”.





З початку серпня Українцева розпочала безоплатний прийом на юридичні консультації в Бучі, і приблизно в той самий час в Бучі відбулось соціологічне опитування SOCIS, в якому її вже внесли в список кандидатів в мери Бучі. Вже тоді це могло свідчити про закінчений процес роздумів Катерини та її команди та переговорів з партією щодо бучанського кандидата.





Варто зазначити, що той самий SOCIS пророкував перемогу самому Карплюку на минулорічних позачергових парламентських виборах на 95-му окрузі. Врешті-решт, результати опитування абсолютно не збіглись з офіційними результатами.





Та згідно даних з відкритих реєстрів Катерина Українцева все ж не остання людина в регіоні, адже причетна до масштабних будівельних скандалів і навіть отримала за це кримінальну справу. В мережі її називають особистим адвокатом ексмера Ірпеня Володимира Карплюка.

Відомо, що з березня 2018 по вересень 2020 жінка керувала компанією ТОВ “Промоальт” заради підконтрольних Карплюку будівельних проєктів і потрапила під кримінальну відповідальність, адже ця фірма будує житлові багатоповерхівки на місці пологового будинку.





ТОВ “Промоальт” є замовником скандально відомого будівництва багатоквартирних житлових будинків ЖК «Центральний 2» (О.Пікулик) та ЖК «City Park» (І.Оверко) в м.Ірпені по вул. Чехова, 27, де за обмеженнями попереднього договору, підписаного у 2008 році, мав бути розміщений пологовий будинок на 150 ліжок з гінекологічним відділенням, а також хірургічний медичний комплекс із спеціалізованою науковою та клінічною базою. Дозволи на будівництво медичних споруд отримало ТОВ “Київський науково-клінічний медичний центр” і умови договору були прийняті. Але у 2017 році він змінив назву на ТОВ “Промоальт”, змінивши також вид діяльності: з медичної практики та будівництво житлових та нежитлових приміщень. Вартість цих комунальних ділянок в лісистій місцевості становить приблизно 3 млн. доларів.

Про те, що на ділянці будується не медичний об’єкт, а житловий будинок, громадськість дізналась в листопаді 2019 року від пресслужби Київської обласної прокуратури, яка вивчала містобудівну документацію регіону. Прокурори вимагали розірвати договір оренди, через тиждень ділянки арештували. Та згодом компанія Ігоря Оверка повідомила про зняття арешту, чим викликала обурення громадськості. Адже справа полягала в тому, що ці ділянки, які перебувають в комунальній власності, виділені з грубими порушеннями, в тому числі, через незаконне прийняття генерального плану, який значно розширив територію під забудову в місті.

За цими фактами Україцева, як очільниця вищезгаданого підтриємства, є фігуранткою кримінального провадження № 42018111200000798 , а зазначені ділянки з кадастровими номерами визнано речовими доказами в рамках цього кримінального провадження . Досудовим розслідуванням офіційно встановлено, що земельна ділянка площею 3,5 га у м. Ірпені по вул. Чехова, 27 ніколи не використовувалась ТОВ «Київській науково-клінічний медичний центр» (ТОВ «Промоальт») для будівництва та обслуговування хірургічного медичного комплексу із спеціалізованою науковою та клінічною базою, а на вказаній земельній ділянці здійснюється будівництво багатоквартирних житлових будинків. Наразі досудове слідство в рамках вказаного кримінального провадження триває.

Подейкують, що організацією продажу, а також зняття арешту з вищевказаних ділянок займались колишній заступник мера Ірпеня Ігор Барзило та експрокурор Ірпеня Мирослав Пацкан. Але окрім припущень, зв’язок Українцевої з Карплюком та його ірпінськими бізнес-партнерами є частково задокументованим, адже вона періодично діяла від їхнього імені через офіційні довіреності.





Саме ці факти та зв’язки стали підставою для звернення бучанської міської організації Євросолідарності до Петра Порошенка та інших представників керівництва партії. Вони заявили про свою абсолютну готовність залишити осередок, якщо Українцева залишиться кандидаткою від цієї політичної сили на місцевих виборах.

До слова, про досягнення Українцево перед мешканцями Бучі обласний осередок партії “Європейська солідарність” у відповіді на заяву бучанського нічого не вказав, вживаючи слово “регіону” замість Бучі та пов’язуючи її діяльність з АТО.

Сама Українцева, звісно, не оприлюднює своїх зв’язів з Карплюком, причетності до будівельного скандалу та кримінальної справи, розслідування по якій триває. Але і не приховує, що симпатизує змінам в Ірпені, яким керує партія “Нові обличчя”. Наразі вона заявляє про абсолютну опозицію до діючого мера Бучі та президентської партії “Слуга народу”, яку від представлятиме на виборах. Так само Українцева так і не озвучила список своїх претензій до діючої влади Бучі. Саме тому її позиція як опозиційного кандидата від “Європейської солідарності” розпочалась зі скандалу та звинувачень колег і поки що виглядає розмитою. А її зв’язки з “Новими обличчями” дають підставу припускати, що діятиме Катерина саме в їхніх інтересах.