Виктория Джарты – судья, которая выносит решения под воздействием наркотиков?

Виктория Джарты – кто она? Достойная и успешная представительница судебной системы Украины или коррупционер и наркоманка? А может просто богатый госслужащий, у которого за прошлый год только наличкой – 19 миллионов, согласно заполненной декларации? А сколько же там «благодати» в реале? Как живут представители судебной системы Украины на примере одиозной Виктории Джарты.

Скандальный трудовой путь в судейском деле для Виктории Джарты начался в 2011 году с назначения заместителем главы Хозсуда столицы. В 2013-м она уже судья. В 2015-м прошла люстрационную проверку. Что интересно, успешно. И это притом, что не рассказала об источниках своих имущественных богатств. А зачем напрягаться? Как видим, для избранных законы не писаны.

О каком «очищении власти» вообще может идти речь? Сейчас она продолжает нести правосудие в хозяйственной среде в нашей стране. Вот в таких реалиях мы и выживаем. А как же «выживают» те самые «вершители судеб»?

Красиво жить не запретишь: пройдемся по декларации Виктории Джарты за 2019 год

И что же мы видим? На самом деле, глаза разбегаются, судите сами. Кстати, там, где идет речь о наличке более, чем в 5 миллионов гривен, на самом деле числится более 19 миллионов гривен, а машинка всего-то за 2,3 миллиона, но об этом ниже…. Как вам?

Как считаете, у каждого ли украинца есть наличкой более 5 миллионов гривен, а может кучка люксовых авто и стопка ключей от квартир, дач, домов и апартаментов? Не думаем…

В декларации за прошлый год указано 9 объектов недвижимости:

Две квартиры, общей площадью 450,4 кв.м. Стоимость одной 4, 675 миллиона гривен, цена второй не указана.

Один дом, площадью 612 кв.м, стоимостью 2,256 млн грн.

Три земельных участка, общей площадью 4049 кв.м. Стоимость одного, не самого большого, 457 тысяч гривен, цена двух других не указана.

Апартаменты в Крыму, площадью 173 кв.м, стоимостью 960 тысяч гривен. Это вам не снять домик в Ялте…

Два гаража, общей площадью 31,4 кв.м, стоимостью почти 107 тысяч гривен.

Среди ценностей указаны часы Rolex, Chopard, Harry Winston и две сумки Hermes. Стоимость не указана.

Автомобили

Любимая машинка Виктории, Bentley Continental, стоит почти 2,3 миллиона гривен.

Что касается ценных бумаг, то Джарты владеет акциями ПАТ «ЗНВКІФ «Валорес», общей стоимостью почти 207 тысяч гривен.

Теперь о корпоративных правах. У Виктории Джарты 40 % от ООО «Хаб 4.0», общий капитал которого составляет 40 миллионов гривен. То есть, в ее доле 16 миллионов.

Виктория является бенефициаром этого ООО «Хаб 4.0». Как видим по последней декларации, тендеры этой компании побеждали.

Что же с доходами у Виктории?

За прошлый год, согласно задекларированным данным, ее доходы составили почти 4, 840 миллионов гривен.

А теперь самое сладенькое: денежные активы Джарты

Как думаете, сколько налички у Вики? Как вам сумма в 19,305 миллионов гривен? Согласитесь, с такими деньгами можно «красиво» жить и вообще не заморачиваться.

Есть и займы, но, по сути, мелочные для неё, но не для простых людей, не дотягивают даже до 14 миллионов.

В общем, как показывает декларация барышни, дорого-богато живут наши судьи.

Виктория Джарты – наркоманка со стажем?

Еще в 2012 году тогдашний депутат Владимир Арьев в социальной сети Facebook размещал пост, который потом «смаковали» многие СМИ. Речь идет о снимке, где Виктория Омельченко (Джарты), на тот момент замглавы столичного Хозсуда, была запечатлена с неоднозначным белым порошком, очень смахивающим на кокаин, около бокалов с дорогущим шампанским. «Не кажется ли, что это уже за всеми пределами? Это –судья!», — писал тогда Арьев.

Комменты вообще зачетные:

Ну, с кем не бывает? Отдыхать, так отдыхать на полную? Может это правда, а может постановочное фото? Как думаете?

Кстати, в комментах выше люди вспоминают яркий скандал 2011 года, в который попала сестра Виктории Ольга Джарты. Напомним, тогда Bentley Continental с эксклюзивными номерными знаками 7777 в центре Киева протаранил восемь!!! автомобилей и сбил человека – постового регулировщика, инспектора ДПС. Об этом писали многие столичные средства массовой информации.

Именно этот автомобиль в том самом году задекларировал муж Виктории Валерий Омельченко.

По ссылке – все подробности резонансного ДТП. По этому факту было возбуждено уголовное дело Шевченковским районным управлением милиции.

Кстати, тогда СМИ писали, что за рулем этого Бентли, возможно, сидела как раз Ольга Джарты.

Как сообщил близкий родственник семейства, похожую брюнетку видно на любительском видео, как она выходит из Bentley Continental с номерным знаком 7777. Ее шустро увезли еще до того, как приехали правоохранители. Только вот то самое видео как-то пропало из радаров общественности. Подчищают? Скорее всего, так и есть.

Судья против СМИ

Как все прекрасно понимают, Виктория тот еще фрукт. А занимая такую ответственную должность, ты должен быть кристально чистым, чтобы прямо-таки «нимб над головой светился». Ну, а в ее случае, нимб не предвидится даже в далекой перспективе. Ну, не любят люди таких пафосных барышень. А тут еще и родственнички такие «звезды»… Поэтому, Вика старается избавиться от всех скандальных фактов в Интернете и социальных сетях. Что-то у нее получается удалить, что-то нет. Только вот «грязи» много и избавиться от такого барахла, ой как трудно и, кстати, далеко не дешево. Здесь и коррупционные дела, и связки с Януковичем, и сестричка с транспортными «приключениями», и семейный «след» по папе – криминальному авторитету «Васе Биты»… И со всем этим «грузом» Виктория Джарты продолжает вершить правосудие в нашей стране… Что же дальше? Чего еще можно ожидать от нашей судебной своры? Но это уже скорее риторический вопрос, на который мало у кого найдется адекватный ответ.

И «на коня»

Может кто не в курсе, но эту самую Викторию Джарты назначили в свое время на пост судьи пожизненно…

Да-да, такая себе «шутка-прибаутка» от парламентариев времен Януковича, которая действует и поныне, несмотря на «очистку власти», которую она успешно прошла, не предоставив информацию об источниках ее богатства. Ну а что вы хотели, это же Украина, свободная и независимая страна.