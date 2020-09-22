Під час військових навчань на Херсонщині загорівся полігон

У Херсонській області під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування «Південь» сталось займання сухої трави у полі й сухостою в лісосмузі.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Завдяки діям особового складу, залученого до проведення навчань, і представників Державної служби з надзвичайних ситуацій розповсюдження вогню зупинили.

До гасіння залучили чергову пожежну техніку та авіацію. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

У ДСНС уточнили, що лісова пожежа охопила 20 гектарів. Вогонь загрози населеним пунктам не несе.

До гасіння пожежі залучили загалом 104 людей та 32 одиниці техніки (зокрема 2 літаки АН-32П, які скидали воду). Військові надали 2 пожежні танки та вертоліт з водозливним пристроєм.

Станом на ранок 22 вересня відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих осередків лісової підстилки та залишків деревини.