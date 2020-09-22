Camry и не снилось: Toyota показала свою самую дорогую модель

Публичный дебют Toyota GR Super Sport состоялся перед началом суточного марафона в Ле-Мане

Новый автомобиль производителя появится сразу в двух версиях: гоночной и дорожной. Купе станет одним из участников гонок FIA в новом классе, где и продемонстрирует все свои возможности. Что касается дорожного варианта гибрида Toyota GR Super Sport, то он выйдет ограниченным тиражом.

Согласно новым правилам гоночного класса, компании, принимающие участие в состязаниях, должны выпустить минимум 20 единиц дорожного варианта спортивного авто. Кроме этого, есть еще и ограничения, касающиеся мощности автомобилей – не более 680 л.с. Из них 272 л.с. должен выдавать электромотор на передние колеса. Минимальная масса автомобиля – 1030 кг.

Представленный ранее концепт GR Super Sport спортивного подразделения Gazoo Racing оснащался 986-сильной гибридной силовой установкой с 2,4-литровым битурбомотором V6.























Отметим, что прежде японский производитель продемонстрировал спорткар на трассе Фудзи в рамках закрытого мероприятия, а в Ле-Мане болид показался на круге и в церемонии передачи кубка победителя. Toyota GR Super Sport полностью повторяет одноименный концепт 2018 года.

Известно, что Тойота уже подала заявку на регистрацию дорожной версии GR Super Sport в патентное ведомство США. По предварительным оценкам, стоимость гиперкара превысит 1 миллион долларов.