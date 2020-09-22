Впервые за 100 лет в Чернобыльскую зону вернулись медведи

Ученые-биологи впервые за 100 лет заметили медведей в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом рассказал исследователь зоны Сергей Гащак, передает ВВС Украина.

По его словам, предположительно медведи пришли из Беларуси. На текущий момент неизвестно, сколько именно медведей находятся в зоне. Также неизвестно, размножаются ли они у нас. Вместе с тем ученый подчеркнул, что это только начало, так как медведей в зоне ЧАЭС не видели порядка 100 лет.

Среди прочего Гащак отметил существенный рост популяции в Чернобыле волков и рысей. Подобное явление можно объяснить отсутствием на этих землях человека, а также следов его деятельности. Ученый обратил внимание на то, что нигде больше в Украине нет такой высокой концентрации волков, как в Чернобыльской зоне, так как в других местах люди преследуют этих животных.