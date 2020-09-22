Названа крупа, від якої розвивається діабет

Діабет другого типу часто пов’язаний з малорухливим способом життя, надмірною вагою і неправильною дієтою. За даними Національної служби охорони Здоров’я Англії, діабет другого типу можна запобігти, скоротивши вживання в їжу фруктів, овочів і деяких продуктів, що містять крохмаль – наприклад, макаронів. Кількість цукру, жиру і солі також має бути мінімальним.

Нове дослідження показало, що ризик розвитку цього захворювання пов’язаний з регулярним вживанням одного популярного в Південній Азії злаку – білого рису, пише Express. Дослідження тривало 10 років, в ньому встигли взяти участь понад 1,3 млн осіб з 21 країни. За час дослідження діабет розвинувся у 6129 спостережуваних.

Учасників просили записувати, скільки білого рису вони з’їдають. З’ясувалося, що діабет другого типу переважав у жителів Південної Азії, які вживають багато білого рису – в середньому, 630 г. в день, тоді як в Сінгапурі, де цей злак не такий популярний, кількість хворих було мінімальним. В середньому ж учасники дослідження вживали 128 г білого рису на добу.

На підставі цих даних вчені рекомендують скоротити споживання білого рису і замінити його іншими злаками і бобовими. До того ж, замість рису можна їсти більше червоного м’яса, клітковини і молочних продуктів.