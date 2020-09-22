За что переживает вороватый мясник Утемуратов?

Накануне стало известно, что Международный консорциум журналистов расследователей (ICIJ) объявили о глобальном материале, который основывается на информации о подозрительных сделках, имеющих признаки отмывания денег через банковскую систему. Общая сумма ущерба, который нанесли казахстанские олигархи, составил 130 миллиардов долларов. Рекордсменом в этом нелегком деле стал Булат Утемуратов.

Именно по этой причине Булат Утемуратов консолидирует наличные. Казахстанский олигарх продает столько активов, сколько может в ожидании каких-то крупных событий. Это, скорее всего, выигрышная стратегия в бурных политических водах Казахстана, пишет в своем расследовании британское издание Talk-Finance. Его очевидный выбор – переехать как за границу и надеяться на лучшее. Однако возникает осложнение: все знают, что кроме собственных денег Булат Утемуратов хранит богатства клана Назарбаева.

Булат Утемуратов, человек скромного происхождения, начавший свою карьеру мясником в одном из алматинских гастрономов, хорошо служил режиму Назарбаева. Ему удалось создать сложную систему взяток и легализовать богатство правящей династии в виде проектов недвижимости, гостиничной сети и сотен законопослушных компаний по всему миру. У него много причин для беспокойства: Казахстан меняется, и положение Утемуратова как бывшего чиновника и олигарха уже не является безопасным в его собственной стране. Ходят слухи, что его империи могут угрожать не только местные конкуренты, но и международное право.

Будучи экс-главой администрации президента Булат Утемуратов попадает в категорию политически значимых лиц. Таким образом, его деятельность находится под пристальным наблюдением властей континентальной Европы, США и Великобритании. Именно здесь аккумулируется большая часть активов, выведенных из Казахстана.

Слабые места Булата Утемуратова связаны со сделками, в которых он был посредником. В частности, речь идет о деле Glencore и продаже АТФ-банка UniCredit.

Glencore находится под следствием Министерства юстиции США в связи с возможным нарушениями законов о взяточничестве и коррупции. Эти обвинения касаются главным образом операций Glencore в Демократической Республике Конго (ДРК). Однако, похоже, что обвинения ДРК – это только верхушка айсберга. Данные, представленные в отчете департамента юстиции,свидетельствуют о том, что сделки Glencore в Казахстане вызывают еще большую тревогу, чем в ДРК, и могут подвергнуть Glencore огромным штрафам. Сделки между Glencore и Утемуратовым являются бессмысленными, разрушительными для инвесторов и повышают правдопобность версии: Glencore тайно переводит свои средства в местные банки, чтобы купить благосклонность и влияние в Казахстане.

Посредником Glencore в Казахстане является миллиардер Булат Утемуратов, занимавший многочисленные государственные посты, в том числе советника президента и главы администрации президента. Публично было заявлено, в том числе в дипломатических телеграммах США, что между Утемуратовым и президентом Казахстана Назарбаевым существуют коррупционные отношения. Утемуратова называли ”привратником” и ”кошельком” экс-президента Назарбаева. Пока Назарбаев фактически остается у власти и провозглашается почетным лидером нации, сохраняя за собой страну. Но это может измениться очень внезапно.

Закон США о коррупции за рубежом (FCPA) гласит, что платежи, направленные на побуждение или влияние иностранного должностного лица, являются нарушением закона. Закон Великобритании о взяточничестве имеет более широкую сферу применения и включает в себя все виды взяточничества, в том числе в отношении частных лиц.

Булат Утемуратов может быть как объектом обвинения, так и преследоваться или наказываться в зависимости от дальнейшего развития дела по всему миру.

Участие Булата Утемуратова в продаже собственного АТФ-Банка итальянской банковской группе Unicredit кажется менее проблемным, с точки зрения законы, хоть и не безупречным. Фактическая потеря миллиардов опытными европейскими банкирами вызывает подозрения.

Приобретение ЮниКредит АТФ Банк закончилось катастрофой. UniCredit потерял миллиарды, поддерживая захиревший банк и пытаясь удержать его на плаву. Итальянцы списали более миллиарда фунтов в виде безвозвратных кредитов. Через несколько лет банк был продан за толику начальной цены местному казахстанскому бизнесмену Галымжану Есенову. И вдруг банк в мгновение ока вернул себе всю свою славу.

Неужели итальянцы были настолько некомпетентны, что купили фиктивный банк почти за два миллиарда фунтов стерлингов? Неужели они настолько неспособны управлять банком? Виновата ли в этом местная коррупция? Или Великая рецессия 2007 года была ведущим фактором гибели АТФ при итальянском правлении?

Есть несколько веских оснований для более интригующих предположений. Судя по общей репутации итальянского банка и его вовлеченности в ряд финансовых афер, весьма заманчиво предположить, что весь переход собственности был заранее спланирован Булатом Утемуратовым и его партнерами. В результате сделки около двух миллиардов фунтов стерлингов были легально переведены в Европу, и местный режим значительно улучшил свою финансовую безопасность.

Булат Утемуратов может чувствовать себя хорошо и уверенно как на Западе, так и в Казахстане, но все может измениться в одно многновение. Есть много людей, которые с нетерпением ждут его.