В Украине стартовал блицкриг по распродаже «Укрспирта»

В Украине де-факто стартовал процесс приватизации спиртзаводов государственного предприятия «Укрспирт». Два предприятия уже выставлены на торги, а к концу сентября в госпредприятии обещают объявить аукционы всего по шести объектам.

Какие заводы готовятся продать первыми, кто потенциальный покупатель и чем примечательна продажа именно этих объектов, – анализируют Vesti.ua.

Содержание:

Приватизационный блицкриг

Оценщики и аудиторы

Площадки теневого оборота

Приватизационный блицкриг

15 сентября первым на торги был выставлен Немировский спиртзавод в Винницкой области, а уже 17 сентября Фонд государственного имущества объявил о старте приема заявок на покупку Артемовского спиртзавода на Харьковщине.

16 сентября на заседании правительства, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил о фактическом старте приватизации спиртовой отрасли, назвав это процесс ключевой задачей Кабмина.

«Приватизация и детенизация спиртовой отрасли Украины — это одна из ключевых задач правительства. Мы должны сделать эту отрасль конкурентной и эффективной, обеспечить равные и прозрачные условия. В результате будем иметь увеличение поступлений в бюджет, рабочие места, рост доходов работников», — отметил министр.

И.о. директора «Укрспирт» Сергей Блескун заявил, что до конца сентября всего на продажу будет выставлено 6 заводов, а до конца текущего года планируется продать 30 предприятий, из 41-го, согласно приватизационному плану.

«Мы тесно сотрудничаем и я вижу, что наши коллеги из Фонда взяли хороший темп и планируют регулярно проводить аукционы. Заинтересованных инвесторов тоже хватает. Мы в ожидании активной борьбы за спиртовые объекты на площадке ProZorro. Думаю, все будет двигаться по плану и к маю будут приватизированы уже все или практически все объекты ГП «Укрспирт». Что же касается прямого участия нашего предприятия, то мы уже полностью подготовили и передали Минэкономразвития предложения по приватизации 25 спиртовых объектов. До 31 декабря планируем передать еще 5-ть. Это 73% от общего количества объектов ГП «Укрспирт». Итого, останется 11 заводов ГП «Укрспирт», заявки по которым мы будем передавать после Нового года», — поделился планами Блескун.

Организация продажи 30 заводов всего за 4 месяца в разгар экономического кризиса, конечно, больше напоминает формат гаражной барахолки, когда устраивается распродажа ненужного старья, собирающего пыль на чердаке или в гараже. Безусловно, это отобразится на цене активов, которые смогут купить только большие компании, в первую очередь, представители пищевой промышленности.

Оценщики и аудиторы

Стартовая цена Немировского завода составляет 49,6 млн гривен, а Артемовского спиртзавода – 29,6 млн гривен. В целом, это меньше прироста налоговых отчислений ДП «Укрспирт» за первое полугодие. За 6 месяцев 2020 года госкомпания выплатила 307 млн гривен налогов в бюджеты разных уровней, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 94 млн гривен (+44%).

Безусловно, росту налоговых отчислений от «Укрспирта» способствовала пандемия коронавируса. Государственные заводы увеличили объемы реализации сырья, обеспечивая потребности производителей антисептических средств. При этом госкомпания принципиально не повышала закупочных цен во время пикового спроса на рынке. Если бы это была «частная лавочка», котировки спирта соревновались бы в ценовом ралли с масками и прочими товарами из «антиковидной» корзины. Также добавим, что определенный прирост произошел за счет стандартного роста «базы» налоговых отчислений, в связи с повышением уровня минимальной зарплаты с января 2020 года.

Уже очень скоро мы сможем предметно убедиться в состоятельности тезиса «рыночников», о взрывном росте налоговых отчислений в госбюджет после приватизации спиртовой отрасли. Будет очень интересно посмотреть, сколько же новоявленные частные производители спирта перечислят налогов в следующем году, после завершения приватизационной эпопеи.

По словам директора «Укрспирт», Немировский спиртзавод является одним из лучших объектов в структуре госкомпании. Предприятие специализируется на производстве пищевого спирта, и традиционно завязан на производственный цикл Nemiroff – крупнейшего производителя водки в стране.

Именно поэтому главным покупателем на Немировский спиртзавод считается холдинг Nemiroff Vodka Ltd. Акционерами компании являются Яков Грибов, Белла Финкельштейн и Анатолий Кипиш. Немировский завод находится фактически по соседству с водочным предприятием Nemiroff.

Однако, еще в июле, УНН со ссылкой на источник в водочной компании, сообщал об отсутствии интереса к государственному спиртзаводу. «Напротив нашего действующего завода (по производству алкоголя) есть старый спиртовой завод. Мы не хотим пока ни покупать, ни строить (спиртзавод)», — цитировали источник журналисты. При отсутствии интереса к спиртзаводу структур Nemiroff, его цена в ходе торгов вряд ли заметно вырастет.

Впрочем, это может быть информационной «дымовой завесой». За демонстративным равнодушием может скрываться схема водочного гиганта по приобретению спиртзавода через аффилированные структуры.

Собственники знаменитой водочной марки в последнее время очень активно интересуются активами в сельскохозяйственной отрасли. Например, в октябре 2019 года, через оффшорную компанию Samoran Investments Британских Виргинских островах Грибов и партнеры купили 25% акций Rostok Agroinvest Limited, сосредоточив 50% акций ООО «Росток-Холдинг».

Агрохолдинг является одним из крупнейших в Украине – это вертикально-интегрированная агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых, производстве и продаже молока. В его состав входят пять животноводческих ферм, три элеваторных комплекса мощностью хранения более 100 тыс. тонн и торговые компании. Земельный банк группы до 2019 года составлял 60 тыс. га, но в 2020 году в обработке компании находится всего 35 тыс. га.

Артемовский спиртзавод простоял без работы 2012 по 2016 год. После 5-ти лет простоя, работу предприятия возобновили. Как заявлял тогдашний заместитель, и нынешний директор «Укрспирта» Сергей Блескун, возобновить работу завода планировали за счет наращивания объемов поставок спирта на экспорт. Впрочем, с активизацией производства не сложилось, и последние годы завод преимущественно простаивал.

Площадки теневого оборота

Директор ДП «Укрспирт» Сергей Блескун недавно завил, что по его наблюдениям объем теневого рынка спирта снижается, и это, по его словам, стало результатом работой фискальной службы.

«По моим наблюдениям, доля теневой продукции в Украине снижается. В первую очередь, благодаря активной работе правоохранителей и представителей фискальной службы. По какому индикатору я делаю такой вывод? Продажи ГП «Укрспирт» ликероводочным производителям, даже учитывая демонополизацию и конкуренцию с другими заводами, растут. Если сравнить июль и август этого года с прошлым, мы продали на 150 тысяч дал. больше спирта «водочникам». При этом продукции в стране делать больше не стали. Соответственно, я делаю вывод, что доля тени уменьшается. То же мне говорят в личных беседах и сами ликероводочные производители — они держат руку на пульсе и видят, что тени стало меньше», — отметил Блескун.

Впрочем, в госкомпании в течение только этого уже неоднократно заявляли о положительных результатах «детенизации» спиртового рынка. Оценки Блескуна, мягко говоря, не претендуют на отражение действительного положения вещей, поскольку не опираются на системный анализ и статистику.

Бодро отчитываясь о преодолении «тени» в спиртовой отрасли, чиновники явно выдают желаемое за действительное. Более того, этот эффект якобы легализации рынка, больше похож на предварительную легитимизацию схем теневого оборота спирта под «крышей» Государственной фискальной службы.

Ранее Vesti.ua уже писали, как в недрах Департамента по контролю за подакцизными товарами формируется «мутная» спецпрограмма по минимизации поступлений налогов в государственный бюджет. Важнейшую роль в процессе «легальной тенизации» оборота спирта играет начальник департамента Дмитрий Коротюк, которого на должность настойчиво продвигали люди экс-президента Петра Порошенко.

Выставленный на приватизацию и давно нормально нефункционирующий Артемовский спиртзавод – это отличная площадка для организации схем авторизации «левого» спирта, с применением эффекта «избирательной слепоты» прикормленных фискалов из нужного департамента.

Пример удивительного навыка извлечения прибыли из обанкротившихся заводов также хорошо известны. Мы уже писали, как по «чисто случайному» стечению обстоятельств, спиртзаводу, находящемуся в стадии банкротства, внезапно одному из первых выдали лицензию на производство спирта. Очевидно, что ответственных за выдачу лицензии чиновников впечатлил не финансовый отчет спиртзавода. Возможно, их сразила необъяснимо обильная декларация нардепа от «Слуги народа» Сергея Литвиненко, который поразительно успешно лично для себя руководил заводом-банкротом до избрания в Раду.

Роман Губриенко, Вести