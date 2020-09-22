Глава Харьковского админсуда, попавшаяся на взятке, заработала 1,3 млн гривен

У председателя Харьковского окружного административного суда Ольги Панченко, которую поймали на передаче взятки, оказалась очень высокая заработная плата, которая за год выросла более чем в два раза.

Об этом редакция 368.media узнала из декларации судьи.

Стоит отметить, что до этого инцидента с передачей трех тысяч долларов взятки и давлением на подчиненного судью Панченко ни в каких коррупционных скандалах не фигурировала.

Родилась в 1972 году в Харькове, в 1998-м заняла должность секретаря судебного заседания Октябрьского районного суда Харькова, а с 2001 года стала сотрудником Харьковского апелляционного суда. Впрочем, старт судейской карьеры Ольги Панченко связывают с влиянием ее отца, работавшего судьей в Апелляционном суде Харьковской области.

Далее Панченко в 2004-м получила диплом Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение, с 2006 по 2008 годы работала помощником судьи и советником первого заместителя председателя Харьковского апелляционного административного суда. В 2008-м году ее назначили судьей Харьковского окружного административного суда, а в 2013-м она была избрана судьей бессрочно. В феврале 2017-го получила должность председателя Харьковского окружного административного суда, которую и занимает до сих пор.

Несмотря на то, что до инцидента со взяткой Панченко на коррупции не ловили, в ее декларациях обнаружился очень интересный нюанс — резкий рост заработной платы. Если в 2017-м Панченко, став в начале года главой Харьковского окружного административного суда, заработала там менее 300 тыс. гривен, то уже за 2018-й — более 493 тыс. гривен, а за 2019-й — более 1,3 млн гривен.

При этом она за 2017-й и 2018-й годы успела набрать более 571 тыс. гривен кредитов, успешно их погасила и все равно задекларировала состояние почти в 375 тыс. гривен.

Судья с 2011 года официально ездит на Mitsubishi Outlander (2010), оформленном на родственника Алексея Панченко. Кроме того, на нее оформлена харьковская квартира площадью 50,7 кв. м, а также 830 кв. м земли в городе Люботин Харьковской области, где она на данный момент строит частный дом площадью 134 кв. м.