В Украине изменили процедуру получения разовой соцпомощи

В Украине упростили процедуру подачи документов на получение единовременной материальной помощи неработающим малообеспеченным лицам, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью и их законным представителям.

Проект постановления разработан Минсоцполитики и принят на заседании правительства 16 сентября 2020.

Данным постановлением приведен в соответствие механизм назначения и выплаты единовременной материальной помощи неработающим малообеспеченным лицам, лицам с инвалидностью, а также детям с инвалидностью в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 16.05.2014 № 523-р «Некоторые вопросы предоставления административных услуг органов исполнительной власти через центры предоставления административных услуг» (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 15.07.2020 № 603).

Отмечается, что это даст возможность малообеспеченным лицам, лицам (детям) с инвалидностью подавать документы для назначения единовременной материальной помощи по их выбору или в органы социальной защиты населения, или в центр предоставления административных услуг.

Вдобавок к этому определено, что распределение средств пропорционально численности лиц, получающих пенсию и / или государственной социальной помощи, не превышает двух размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность проводится на основании не только данных Государственного предприятия «Информационно-вычислительный центр», но и Пенсионного фонда Украины в порядке обмена информацией между Пенсионным фондом Украины и Минсоцполитики.

Кроме того, этим постановлением введена норма о предоставлении единовременной материальной помощи в пределах предусмотренных в законе о Государственном бюджете Украины на соответствующий год бюджетных назначений для главного распорядителя средств на выплату такой помощи.