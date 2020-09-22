Отчетность Госпредприятия «Благодатное» говорит о его намеренном уничтожении директором Денисом Строгим

Строгий Денис, как директор сельскохозяйственного госпредприятия «Благодатное», на пару со своим ключевым контрагентом ФГ «Строгий А.Ф.» (основатель которого его отец) разворовывают на протяжении 5 лет государственный бюджет путем обработки 5000га.
В случае надлежащего управления предприятием, прибыль поступала бы в бюджеты, благодаря которым появлялась бы возможность развивать Змиевской район Харьковской области.
Информация, которая к нам попала, это показатели деятельности ГП «Благодатное», которые предоставляет руководство.
Проанализировав показатели за время пребывания Строгого Дениса на должности директора госпредприятия, выявлена тенденция постепенного разорения госпредприятия.
Воровство Строгим Денисом выражается в завышении цен на услуги, которые предоставлял ФГ «Строгий А.Ф.» и на занижении урожайности, то есть элементарной краже урожая.
Для понимания читателя, представляем аналитику, которая сама за себя скажет.
Показатели деятельности Строгого Дениса начинаются с 2017 года по сегодняшний день.
Так, в 2016 году при управлении предыдущим директором прибыль ГП «Благодатное» составляла 1 274 800 гривен, а показатели урожайности, до прихода Строгого Дениса, в разрезе культур были следующими:
Культура
ГП «Благодатное»
По району
пшеница
30 ц/га
41, 7 ц/га
кукуруза
52 ц/га
62, 2 ц/га
ячмень
35 ц/га
27, 6 ц/га
подсолнух
20, 5 ц/га
26, 8 ц/га
соя
13, 2 ц/га
15, 6 ц/га
И вот, управление ГП «Благодатное» с 2017 года взял Строгий Денис, эффективность которого значительно ниже, прибыль уменьшилась и стала составлять 693 600 гривен, а в разрезе культур показатели следующие:
Культура
ГП «Благодатное»
По району
пшеница
36 ц/га
49, 1 ц/га
кукуруза
17, 4 ц/га
32, 2 ц/га
ячмень
20 ц/га
40, 4 ц/га
подсолнух
14 ц/га
22, 8 ц/га
соя
4 ц/га
6, 6 ц/га
В 2018 году госпредприятие становится убыточным и убытки составляют 1 952 200 гривен, а показатели в разрезе культур следующие:
Культура
ГП «Благодатное»
По району
пшеница
23, 1 ц/га
35, 2 ц/га
кукуруза
30, 4 ц/га
65, 3 ц/га
ячмень
21 ц/га
34, 4 ц/га
подсолнух
12 ц/га
27 ц/га
соя
7 ц/га
11, 9 ц/га
В 2019 году убыток госпредприятия уже составляет 3 873 400 гривен, а показатели в разрезе культур следующие:
Культура
ГП «Благодатное»
По району
пшеница
25 ц/га
40, 4 ц/га
кукуруза
50 ц/га
55, 3 ц/га
ячмень
20 ц/га
38 ц/га
подсолнух
18 ц/га
27, 4 ц/га
соя
12 ц/га
14, 9 ц/га
Директор Строгий Денис особо не раздумывал над способом воровства, он просто передавал весь урожай на элеваторы своего отца ФХ «Строгого А.Ф.» и показывал запредельно низкую урожайность.
А тот в свою очередь показывал очень высокую урожайность, которая не может соответствовать действительности исходя из климатических условий Харьковской области и потенциала земли.
Покажем Вам урожайность 2020 года на конкретных примерах ранних зерновых:
Культура
По району
ГП «Благодатное»
ФГ
«Строгий А.Ф.»
пшеница
53 ц/га
31, 9 ц/га
76, 0 ц/га
ячмень
44, 6 ц/га
31 ц/га
74, 6 ц/га
подсолнух
22 ц/га
15 ц/га
Так что, уважаемые аграрии, учитесь у Строгого Александра Федоровича, его методика выращивания уникальна с максимальной урожайностью. Жаль что его сын Строгий Денис Александрович не перенял такой опыт и не смог показать свою эффективность перед государством.
Денис Строгий все время рассказывал, что на предприятии постоянные проблемы в связи с этим такие низкие результаты работы, но мы же понимаем, что земельные участки ФГ «Строгого А.Ф.» и ГП «Благодатное» находятся рядом друг с другом и не может быть такой большой разницы в урожайности, с учетом того, что техника, которой убирается урожай, удобряется и места хранения урожая одно и тоже.
На самом деле, проанализировав статистику мы видим что Строгий Денис во время своего управления предприятием откровенно воровал 30-40% урожая! Осознано и намерено им загонялось в убытки ГП «Благодатное» путем личного обогащения. Для недопущения ликвидации предприятия новому органу управления и новоназначенному директору необходимо ставить работу таким образом, чтоб польза была государству, а не собственным карманам как это делал 5 лет Денис со своим отцом Александром.