Отчетность Госпредприятия «Благодатное» говорит о его намеренном уничтожении директором Денисом Строгим

Строгий Денис, как директор сельскохозяйственного госпредприятия «Благодатное», на пару со своим ключевым контрагентом ФГ «Строгий А.Ф.» (основатель которого его отец) разворовывают на протяжении 5 лет государственный бюджет путем обработки 5000га.

В случае надлежащего управления предприятием, прибыль поступала бы в бюджеты, благодаря которым появлялась бы возможность развивать Змиевской район Харьковской области.

Информация, которая к нам попала, это показатели деятельности ГП «Благодатное», которые предоставляет руководство.

Проанализировав показатели за время пребывания Строгого Дениса на должности директора госпредприятия, выявлена тенденция постепенного разорения госпредприятия.

Воровство Строгим Денисом выражается в завышении цен на услуги, которые предоставлял ФГ «Строгий А.Ф.» и на занижении урожайности, то есть элементарной краже урожая.

Для понимания читателя, представляем аналитику, которая сама за себя скажет.

Показатели деятельности Строгого Дениса начинаются с 2017 года по сегодняшний день.

Так, в 2016 году при управлении предыдущим директором прибыль ГП «Благодатное» составляла 1 274 800 гривен, а показатели урожайности, до прихода Строгого Дениса, в разрезе культур были следующими:

Культура

ГП «Благодатное»

По району

пшеница

30 ц/га

41, 7 ц/га

кукуруза

52 ц/га

62, 2 ц/га

ячмень

35 ц/га

27, 6 ц/га

подсолнух

20, 5 ц/га

26, 8 ц/га

соя

13, 2 ц/га

15, 6 ц/га

И вот, управление ГП «Благодатное» с 2017 года взял Строгий Денис, эффективность которого значительно ниже, прибыль уменьшилась и стала составлять 693 600 гривен, а в разрезе культур показатели следующие:

Культура

ГП «Благодатное»

По району

пшеница

36 ц/га

49, 1 ц/га

кукуруза

17, 4 ц/га

32, 2 ц/га

ячмень

20 ц/га

40, 4 ц/га

подсолнух

14 ц/га

22, 8 ц/га

соя

4 ц/га

6, 6 ц/га

В 2018 году госпредприятие становится убыточным и убытки составляют 1 952 200 гривен, а показатели в разрезе культур следующие:

Культура

ГП «Благодатное»

По району

пшеница

23, 1 ц/га

35, 2 ц/га

кукуруза

30, 4 ц/га

65, 3 ц/га

ячмень

21 ц/га

34, 4 ц/га

подсолнух

12 ц/га

27 ц/га

соя

7 ц/га

11, 9 ц/га

В 2019 году убыток госпредприятия уже составляет 3 873 400 гривен, а показатели в разрезе культур следующие:

Культура

ГП «Благодатное»

По району

пшеница

25 ц/га

40, 4 ц/га

кукуруза

50 ц/га

55, 3 ц/га

ячмень

20 ц/га

38 ц/га

подсолнух

18 ц/га

27, 4 ц/га

соя

12 ц/га

14, 9 ц/га

Директор Строгий Денис особо не раздумывал над способом воровства, он просто передавал весь урожай на элеваторы своего отца ФХ «Строгого А.Ф.» и показывал запредельно низкую урожайность.

А тот в свою очередь показывал очень высокую урожайность, которая не может соответствовать действительности исходя из климатических условий Харьковской области и потенциала земли.

Покажем Вам урожайность 2020 года на конкретных примерах ранних зерновых:

Культура

По району

ГП «Благодатное»

ФГ

«Строгий А.Ф.»

пшеница

53 ц/га

31, 9 ц/га

76, 0 ц/га

ячмень

44, 6 ц/га

31 ц/га

74, 6 ц/га

подсолнух

22 ц/га

15 ц/га

Так что, уважаемые аграрии, учитесь у Строгого Александра Федоровича, его методика выращивания уникальна с максимальной урожайностью. Жаль что его сын Строгий Денис Александрович не перенял такой опыт и не смог показать свою эффективность перед государством.

Денис Строгий все время рассказывал, что на предприятии постоянные проблемы в связи с этим такие низкие результаты работы, но мы же понимаем, что земельные участки ФГ «Строгого А.Ф.» и ГП «Благодатное» находятся рядом друг с другом и не может быть такой большой разницы в урожайности, с учетом того, что техника, которой убирается урожай, удобряется и места хранения урожая одно и тоже.

На самом деле, проанализировав статистику мы видим что Строгий Денис во время своего управления предприятием откровенно воровал 30-40% урожая! Осознано и намерено им загонялось в убытки ГП «Благодатное» путем личного обогащения. Для недопущения ликвидации предприятия новому органу управления и новоназначенному директору необходимо ставить работу таким образом, чтоб польза была государству, а не собственным карманам как это делал 5 лет Денис со своим отцом Александром.