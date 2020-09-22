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Шокина допросили по делу о возможном вмешательстве Байдена в деятельность ГПУ

22.09.2020

В понедельник, 21 сентября, экс-генпокурора Виктора Шокина допросили по делу о возможном вмешательстве в его деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена. 

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут «Украинские новости». 

«Его допросили по делу о вмешательстве Байдена», — заявил источник, но какие именно показания дал Виктор Шокин, не уточняется. 

Напомним, что печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать расследование возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Также сообщалось, что ранее нардеп Андрей Деркач опубликовал записи телефонных переговоров бывшего президента Петра Порошенко и экс-куратора Украины в США Джо Байдена, а также госсекретаря времен Обамы Джона Керри, в которых оба американских чиновника настаивали на увольнении Шокина. 

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