Как украинцев хотят уберечь от хитрых быстрых кредитов «до зарплаты»

Верховная Рада наконец приняла закон, задача которого – уберечь украинцев от попадания в «долговое рабство». Теперь получатели микрокредитов будут защищены так же, как и клиенты всех прочих финансовых организаций.

Как упорядочить микрокредитование

15 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй», который распространяет действие закона «О потребительском кредитовании» на кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца, а также на займы, размер которых не превышает одну минимальную зарплату (5 тыс. грн). «За» проголосовали 310 народных депутатов.

Инициатор законопроекта – глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция «Слуга народа»). Сам документ, кстати, немного «залежавшийся»: впервые он был подан в Раду еще 29 августа 2019-го; прошел через комитеты в ноябре-декабре того же года. В первом чтении его приняли 369 голосами еще 4 февраля.

Закон предусматривает нормирование сферы микрокредитования с целью повысить качество системы кредитных историй физических лиц. В нем, в частности, предусмотрено установление максимальной суммы взыскания с должника по микрокредиту независимо от договоренности сторон. Кроме того, запрещается одновременное применение штрафа и пени за нарушение потребителем обязательств по договору.

Все это, считает Гетманцев, обеспечит права и кредитора, и заемщика. Также предусмотрено согласие на передачу информации в бюро кредитных историй – это будет предпосылкой для заключения подобного договора.

По мнению автора законопроекта, он позволит обеспечить защиту прав потребителей услуг по микрокредитованию физлиц, надлежащую проверку кредитоспособности заемщиков, недопущение наступления катастрофических финансовых последствий для тех, кто нарушил сроки возврата мелких кредитов.

Также принятый закон ограничивает максимальную сумму неустойки, которую можно взыскать с заемщика, и устанавливает четкие требования к рекламе кредитных продуктов, что усложняет введение потребителя в заблуждение.

Как попадают в долговое рабство

Однако до сих пор микрокредиты не попадали под действие закона о потребительском кредитовании – и получалось так, что простой небогатый человек, перехватив у ростовщиков 3 тыс. грн до зарплаты и чуть-чуть просрочив выплату, мог попасть в настоящую долговую кабалу.

Об этом, кстати, прямо говорится в пояснительной записке – там приводится пример, когда, получая микрокредит, потребитель учитывает процентную ставку за день (1-2%), не понимая, что в итоге средняя ставка по таким кредитам достигает 650% годовых.

«Поскольку такие кредиты очень часто предоставляются через интернет в течение пяти минут, потребители из-за своей неосведомленности и невозможность посчитать свои финансовые возможности часто не возвращают кредиты вовремя и попадают в долговую яму», – говорится в документе.

Еще одна задача нового закона – способствовать уменьшению количества безнадежных кредитов и, следовательно, снижению кредитных ставок на рынке микрокредитования в целом.

Максимальная сумма взыскания с должника (штрафов, пени, процентной ставки, других платежей) отныне будет ограничена двойным размером кредита. То есть если заем составил 3 тыс. грн, максимальная сумма всех платежей вместе взятых не сможет превышать 6 тыс. грн. При этом законопроект обязывает финкомпании, работающие на рынке микрокредитов, оперативно (не позднее следующего рабочего дня) передавать данные по каждому договору в Бюро кредитных историй (БКИ). И здесь важно отметить: услуги таких бюро платные, если постоянно отправлять им данные непроверенных клиентов — расходы будут слишком велики. Вот почему микрокредитным организациям придется тщательнее проверять кредитоспособность заемщиков.

Средняя ставка по микрокредитам «до зарплаты» достигает 650% годовых / УНИАН

Кредитов «до зарплаты» станет меньше?

Совсем недавно – 13 августа – НБУ опубликовал разъяснение по действиям небанковских финансовых учреждений, которые предлагают украинцам «кредиты под 0% за 10 минут» без паспорта и справки о доходах. Там, в частности, объяснялось, как возникают ситуации, когда кредит с нулевой процентной ставкой на самом деле может превращаться в 100%, 700% и даже 1700% годовых.

Вопрос действительно очень болезненный для общества, особенно в ситуации, когда из-за затянувшегося карантина многие потеряли свои доходы от малого бизнеса и самозанятости. Уже к началу марта, по данным Нацбанка Украины, население заключило около 10 млн договоров на микрокредиты на общую сумму около 40 млрд грн. По оценкам участников рынка, с которыми общался обозреватель «ДС», с тех пор совокупный размер долгов по таким кредитом вырос на 20-25%.

Сейчас многочисленные ростовщики в виде финансовых компаний предлагают клиентам быстрые займы в режиме 24/7. «ДС» промониторила ряд таких компаний и выяснила самые распространенные условия: минимальная сумма 250 грн, максимальная для впервые обратившихся клиентов – 4000 грн, для постоянных – до 15 тыс. грн. Минимальный срок – 1 сутки, может быть увеличен до 65 дней по просьбе клиента. Взять деньги взаймы можно под 1,75% в сутки, понадобится только паспорт и код ИНН. Заявку можно оформить прямо на сайте компании, получить деньги – на карту любого банка Украины.

«Авторы закона не скрывают, что его задача – сделать микрокредиты недоступными для маргиналов (алкоголиков, наркоманов, игроманов), которые, чтобы расплатиться, пойдут на преступление. А также для заведомо мало платежеспособных людей (пенсионеров, безработных, серьезно больных), которым, чтобы расплатиться, придется отдать последнее – жилье, например, – сказал в комментарии «ДС» финансовый консультант Сергей Шульга. – Но это означает, что рынок микрокредитования рухнет в два раза минимум.

Ведь для защиты прав потребителей услуг по микрокредитованию потребуется достоверно проверять кредитоспособность заемщиков. А это само по себе дело небыстрое и затратное. То есть вырастут операционные затраты, увеличится время на выдачу кредита. Не будет больше «кредит онлайн за 7 минут», а значит, будет меньше кредитов, взятых импульсивно, без долгих раздумий и анализа. И содрать три шкуры с заемщика потом тоже не получится. Так что весь бизнес станет менее выгодным».

Когда законодательные изменения подпишет президент, микрофинансовые организации Украины наверняка разделятся на три группы. Одни уйдут с рынка и будут искать другие способы легкого и быстрого заработка. Другие – примут новые правила игры и станут более солидными и стабильными бизнесами, но с меньшей маржинальностью. А третьи – уйдут в тень и будут оказывать те же услуги на тех же условиях, но уже полуподпольно, рискуя не только деньгами, но и собственной свободой.

Автор: Денис Лавникевич; Деловая столица