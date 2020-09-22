Renault поставила першу серійну повністю електричну вантажівку

Як стало відомо SpecMachinery.com.ua, машина буде задіяна у вивезенні та переробці відходів у м. Барселона.

Компанія Renault Trucks передала міжнародній компанії URBASER ключі від першого 100% електричної вантажівки. Renault Trucks D Wide Z.E. є першим серійним автомобілем, який буде випущений на дорогу, він буде задіяний у вивезенні та переробці відходів у м. Барселона. Такий транспорт екологічний та безшумний, він має нульові викиди, використовувати його – означає піклуватися про навколишнє середовище.

Передача першого повністю електричного сміттєвоза Renault Trucks D Wide Z.E. компанії Urbaser відбулася в Мадриді у присутності представників обох компаній. Гості мали змогу ознайомитись з усіма новинками цього автомобіля, які однозначно сприятимуть поліпшенню екологічних умов у містах. За словами Технічного директора Urbaser Рубена Торрадо: «Поява електричних вантажівок у нашому парку відповідає нашому твердому прагненню до стійкої мобільності. Urbaser прагне бути на передовій екологічно чистих технологій, і ми робимо це, створюючи міське середовище, вільне від атмосферного та шумового забруднення».

Генеральний директор Renault Trucks Франсуа Боттінеллі наголошує, що головною цінністю бренду, який є першопроходцем електромобільності, є шанобливе ставлення до навколишнього середовища та зменшення викидів. «Початок серійного виробництва Z.E. і, зокрема, доставка першої на 100% електричної вантажівки в Іспанії є знаковою віхою в трансформації міської мобільності». А Комерційний директор Renault Trucks Іспанія Оскар Мартірена заявив, «що потрібно покращити якість життя в містах, використовуючи безшумні транспортні засоби, які не забруднюють навколишнє середовище, і Renault Trucks D Wide ZE – підтвердження того, що це реальність! Renault Trucks D Wide ZE було спеціально розроблено для прибирання та вивезення сміття у Барселоні».

Маючи найширшу лінійку 100% електричних транспортних засобів для міських перевезень та дистрибуції, повною масою від 3,1 до 26 * тонн, Renault Trucks є піонером електромобільності. Вантажівки цього бренду створені відповідно до поточних та майбутніх вимог професіоналів, які працюють в умовах міста.

Вантажівка Renault Trucks D Wide Z.E., яку отримала компанія Urbaser, була спеціально розроблена для збору та розподілу відходів, для гарантовано безшумних міських маршрутів, що збережуть якість життя громадян.

Цей тип автомобіля серійно випускається з початку року на заводі Renault Trucks у Blainville-sur-Orne. Завдяки загальній дозволеній вазі 26* тонн і колісній базі 3900 мм, ця вантажівка має два електричних двигуни загальною потужністю 370 кВт (безперервна потужність 260 кВт), які забезпечують максимальний крутний момент 850 Нм і максимальний крутний момент задньої осі 28 кНм. Цей вантажний автомобіль має накопичувач енергії літій-іонних батарей на 200 кВт-год, що дозволяє D Wide Z.E. виконувати складні, вже перевірені клієнтами роботи, наприклад збирання сміття у Ліоні.