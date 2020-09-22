Павел Вернивский: “В чем разница между нашей и китайской большой стройкой”

Созвучность слов не всегда значит один и тот же смысл. Описывая Большую стройку в Китае я не пытаюсь оправдать Большую стройку у нас. Между ними есть большая разница.

Ведь что лежит в основе Большой стройки?

Кейнсианская политика создания спроса со стороны государства.

Зачем оно так делает? В условиях слабого спроса со стороны частного сектора, бизнес недополучает доходы. Бизнес начинает экономить. Увольнять. А массовые увольнения ведут к дальнейшему падению спроса. Попросту говоря, безработные начинают меньше тратить деньги! А это ведёт к падению внутреннего спроса!

И при такой политике создания спроса очень важно, чтобы как можно больше денег осталось внутри страны! Ведь если заказы получают иностранные компании. Деньги идут на закупку иностранной техники, оборудования, транспорта, то таким образом государство стимулирует чужую экономику! Деньги помогают иностранному бизнесу получать доходы, платить зарплаты и налоги в бюджет. Развивают чужую экономику.

Потому Большая стройка это не просто строительство дорог. Это когда государство развивает свою экономику за счёт госзаказа.

Вы же свои деньги не тратите на обучение и поддержку чужих детей. Даже если ваш ребёнок хуже, вы никогда не отдадите ваши сбережения для обучения чужого, более талантливого ребёнка. В государстве примерно так же.

И когда Китай тратил деньги, то он тратил деньги на создание своих компаний внутри страны. Он не покупал локомотивы Siemens или Alstom. Он создавал своё предприятие – CRRC. Сейчас это крупнейшее в мире предприятие по производству железнодорожного транспорта. Почему? Потому что 90% заказов этому предприятию обеспечивает сам Китай.

В этом разница между нашей и китайской большой стройкой!