Российская телеведущая прогулялась топлес по проезжей части

Телеведущая разделась наголо и прошлась по проезжей части, попав на видео.

Обнаженная женщина гуляла по проезжей части

Инцидент произошел в российском городе Раменское в воскресенье, 20 сентября. На кадрах очевидцев видно, как женщина без одежды идет посреди дороги, передает УНИАН.

На кадрах запечатлена телеведущая и актриса Хильда Кармен. На одном ролике видно, как она идет топлес, а за ней едет полицейская машина.

РоссСМИ также опубликовали видео, на котором ведущую врачи и копы пытаются усадить в машину скорой помощи. Она извивается, пытается вырваться и кричит.