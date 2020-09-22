Собчак змусила Поклонську виправдовуватися через анексію Криму

Депутат Держдуми РФ і колишній «прокурор» окупованого Криму Наталія Поклонська і російська журналістка Ксенія Собчак посперечалися про анексію півострова Росією.

У відповідь на аргумент Собчак про те, що Москва порушила міжнародне законодавство, Поклонська в своє виправдання заявила, що так званий «референдум» – це вимушений крок в умовах нібито погроз націоналістів.

Під час опублікованого на каналі Собчак в YouTube інтерв’ю з Поклонською блогер зазначила, що нехтування міжнародним правом в Україні дає можливість російським регіонам наслідувати аналогічний приклад.

«Якщо заради вибору, нібито, навіть уявимо, якщо був чесний референдум (хоча я в це не вірю), але якщо ми почнемо поважати їх вибір, то завтра давайте почнемо поважати вибір Татарстану…або далі Кенінгсбергу…це ж ефект доміно. Ви, захищаючи прецедент з Кримом — в порушення міжнародного права, — даєте можливість завтра Чечні, Татарстану, іншим проблемним регіонам Росії зі своєю ідентифікацією і населенням, претендувати на той же самий референдум», — сказала Собчак, поцікавившись думкою візаві.

Поклонська, у свою чергу, заявила, що» референдум » в Криму був проведений вимушено, мовляв, через загрозу націоналістів і спроб заборонити російську мову у автономній Республіці.

«Татарстан, Чечня і всі інші суб’єкти РФ — вони знаходяться у складі Росії, жодних військових і злочинних дій на території нашої країни немає. На відміну від України. Чому ми провели референдум? Тому що нас змусили його провести», — сказала Поклонська, назвавши події у Києві 2013-2014 років «збройним захопленням влади», а російську агресію на Донбасі «громадянською війною».