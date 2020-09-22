Врач назвала пять продуктов, очищающих и оздоровляющих легкие

Первый шаг к защите легких, их очищению от токсинов

Очищению легких от загрязняющих и потенциально токсичных частиц, общему оздоровлению этого органа способствуют многие природные средства, в том числе продукты. Об этом рассказала врач-диетолог Дилара Демиркан Эркек (Турция).

По словам специалиста, наши легкие ежедневно страдают от влияния вредных веществ. Употребление табака, выхлопной дым из-за интенсивного движения транспорта, загрязненный воздух… Множество токсинов попадают в легкие из внешней среды, и многие из них обладают свойством «застревать» в легочной ткани, накапливаясь со временем. Это может стать причиной различных проблем с органом дыхания, вплоть до развития рака или тяжелых осложнений при заболевании ковидом.

«Первый шаг к защите легких, их очищению от токсинов – это бросить курить. Кроме того, их оздоровлению способствует пища, насыщенная антиоксидантами, противовоспалительными компонентами», – цитирует врача издание Sabah.

Турецкий медик назвала пять продуктов, особенно эффективно очищающих и оздоровляющих легкие

Специи (имбирь, куркума). Их потребление защищает орган от развития воспаления, активизирует вывод токсинов из дыхательной системы.

Тимьян. Его эфирные масла эффективны при заложенности грудной клетки. Также им свойственно антибактериальное действие: таким образом, растительный продукт полезен против кашля и инфекций верхних дыхательных путей.

Черная морковь. Помогает при кашле (обладает отхаркивающим эффектом). Благодаря очень высокому содержанию витаминов, минералов, антиоксидантов продукт является мощным натуральным «лекарством» для снижения риска рака легких.

Виноградные косточки. Врач советует есть виноград, пережевывая косточки. В их состав входит вещество ресвератрол – один из самых сильных природных антиоксидантов. Он способен бороться с разрушительным для клеток действием свободных радикалов, благодаря чему косточки защищают от развития рака легких.

Кэроб. Продукт, хорошо известный в курортных регионах, представляет собой высушенную мякоть плодов рожкового дерева, напоминающую какао. Богатый витамином C и антиоксидантами, кэроб способствует выведению вредных веществ из организма, борется с воспалительными процессами. В Турции он употребляется для профилактики инфекционных, вирусных заболеваний, и врач подтверждает действенность этого средства.

: medikforum