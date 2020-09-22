«На грани»: как экорейдер Куфтырев может погубить Арахамию и рейтинг Зе-команды

Прошло уже больше года после триумфальной победы президентской партии «Слуга народа» на внеочередных парламентских выборах. Впервые в истории Украины одна политическая сила получила монобольшинство в Верховной Раде. Большего кредита доверия Зеленскому и его команде украинцы просто не могли дать.

Но уже этой осенью всем стало ясно, что «медовый месяц» новой власти и избирателей закончен, а дальнейшие электоральные перспективы «слуг» с каждым новым громким скандалом вокруг «слуг» становятся все туманней.

Не так давно следователи НАБУ разоблачили на вымогательстве взятки нардепа от «Слуги народа», главу подкомитета по вопросам обращения с бытовыми отходами парламентского комитета по энергетике Александра Юрченко. Сей народный избранник, по данным предварительного расследования, просил 200 тысяч долларов за внесение «нужных» правок в законопроект относительно обращения с бытовыми отходами.

Это серьезный репутационный удар, который будет иметь длительные последствия, поскольку ставит под вопрос всю кадровую политику президента и его команды.

К примеру, журналист Юрий Бутусов сообщил, что 11 лет назад Юрченко был задержан за небольшую кражу в магазине в Киеве.

И это далеко не первый случай, когда в биографии нардепов от «Слуги народа» всплывают крайне нелицеприятные факты. Чего только стоит история с нардепом-насильником Иванисовым.

Что в нынешней весьма плачевной ситуации нужно делать «Слуге народа»? В первую очередь, следует провести новую теперь уже тщательную проверку всех своих нардепов и их помощников. И в целом ужесточить требования к людям, которые попадают в окружение нынешней властной команды. В противном случае новых скандалов не избежать.

Однако руководство партии, не только не сделало правильные выводы из происходящего, но и своими действиями лишь усугубляет ситуацию.

Так, недавно в окружении главы парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамии журналисты заметили одну крайне скандальную личность – рейдера из «обоймы Коломойского» Павла Куфтырева.

Имя Куфтерева неоднократно всплывало в новостях и журналистских расследованиях о рейдерских атаках. Он участвовал в попытках захвата в попытках рейдерских захватов фармацевтической компании «Дарница», «Киевской фабрики технических бумаг», «Украгрожильебытстрой», комплекса Агромарс (ТМ «Гавриловские курчата») и многих других. Большинство из атак Куфтырев осуществлял по заказу Михаила Кипермана — соратника олигарха Игоря Коломойского.

В последние годы главным направлением деятельности Куфтырева стало экорейдерство. Одна из крупнейших его афер – создание «Фонда преодоления последствий Васильковской трагедии». С помощью этой фейковой организации Куфтырев шантажирует компанию владельца нефтебазы под Киевем, где в 2015 году произошел масштабный пожар, а также предприятия, которые сотрудничают с брендом БРСМ-Нафта. Благодоря лояльности судов рейдерам даже удалось наложить арест на имущество более 60 компаний. В результате такого шантажа тысячи человек могут лишиться работы. Этой афере было посвящено не одно журналистское расследование.

Еще одной целью Куфтырева, как пишет «Обозреватель», стал Николаевский глиноземный завод. Там рейдер используют ту же обкатанную на Василькове схему по шантажу и вымогательству от собственников предприятия откупных.

Сам Куфтырев, по данным СМИ злоупотребляет наркотиками и алкоголем, часто пользуется услугами проституток. Персонал отелей и соседи по дому становятся частыми свидетелями ночных визитов бригад скорой помощи, которые пытаются возвращать его в человеческое состояние после чрезмерных злоупотреблений.

Возникает логичный вопрос: как такой одиозный персонаж вообще мог оказаться в ближнем кругу Зе-команды.

Как пишет блоггер Елена Монова, Куфтырев стал помощником нардепа от СН Александра Мережко, а еще — советником главы СБУ Ивана Баканова. Официально эта информация не подтверждена, однако известно, что Куфтырев козыряет «корочкой».

Широкая общественность узнала о Куфтырев после журналистского расследования

BIHUS info о незаконной работе ресторана «Велюр» в Киеве во время карантина. Он был едва ли не самым частым посетителем: встречался, в том числе, с сотрудником контрразведки СБУ Евгением Сытником.

На фоне всего этого вызывает недоумение позиция главы парламентской фракции СН Давида Арахамии, который зачем-то приблизил к себе Куфтырева. Неужели ситуация с нардепом-взяточником Юрченко ничему не учит руководителей «слуг»? Откуда такая беспечность? Даже, если не все, что пишут о Куфтыреве — правда, однозначно ясно одно – это крайне токсичный персонаж с криминальными скелетами в шкафу. И близость к новой власти он будет использовать исключительно для своих новых экорейдерских афер. Источники в политической верхушке «слуг» отмечают, что Арахамия, лоббируя вопросы Куфтерева, даже не задумывается, что это может стоить ему политического будущего. Куфтырев – это «черная метка» для карьеры любого политика. Но Арахамия слишком беспечен, и не слишком вдается в размышления о возможных последствиях. А в случае в Куфтыревым, без громких коррупционных скандалов точно не обойдется.

Может позволить себе такую «роскошь» «Слуга народа»? Ответ очевиден – нет – каждый новый громкий инцидент может стать роковым для рейтинга президентской партии, да и самого главы государства Владимира Зеленского, чье популярность также снижается. И если станет вопрос, то Зеленский «отрубит голову» и главе свой фракции в Раде.

Как бы это иронично не звучало, но именно «вопросы экологии» (привет от Куфтырева) могут окончательно погубить рейтинги «зеленых».

Впрочем, время одуматься и очистить пока окончательно не стало поздно ряды от Куфтырева и ему подобных у «слуг» еще есть…

Но счет идет уже даже не на месяцы, а на дни…