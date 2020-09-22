На Одещині затримали групу хасидів, які намагалися перетнути кордон в обхід пунктів пропуску

Державна прикордонна служба 21 вересня затримала на Одещині 11 паломників, які намагалися перетнути кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

“Прикордонники Подільського загону спільно з представниками Національної поліції неподалік державного кордону, на перехресті доріг виявили мікроавтобус “Мерседес Спринтер”. Ним 35-річний громадянин України перевозив одинадцятьох іноземців, які не мали при собі документів”, – йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, усі іноземці цього “рейсу” порушили правила перебування в Україні.Своє перебування у прикордонні паломники намагалися пояснювати тим, що планували потрапити на старовинне кладовище, а документи ніби то залишили у готелі міста Умань, де вони проживали. Однак, прикордонники також встановили, що всі вони їдуть з Умані після завершення святкування Рош га-Шана, а після огляду речей знайшлися і паспортні документи – одного громадянина Франції та десятьох громадян Ізраїлю.

Для встановлення обставин правопорушення та подальшого прийняття правового рішення групу іноземців доправили до прикордонного підрозділу.

Держприкордонслужба направила до суду матеріали про адміністративне правопорушення. Іноземцям загрожує заборона в’їзду на територію України терміном та 5 років та примусове повернення до країн походження.